Carlos Zulueta, íntimo amigo de Edwin Arrieta: "Edwin no querría la pena de muerte para Daniel Sancho"

Espejo Público ha podido hablar este miércoles con Carlos Zulueta, un cirujano íntimo amigo de Edwin Arrieta. Este, igual que la familia de la víctima, desea que Daniel Sancho cumpla condena, pero en ningún caso que se someta a pena de muerte.

Su argumento principal ha tenido que ver con la profesión que comparte con Arrieta: "Antes que nada yo soy médico y nuestra profesión intenta preservar la vida. Un médico lo que menos quiere es que una persona muera por ningún motivo".

Después ha lamentado que "a un hijo, a un amigo, a Edwin... no lo va a regresar esa pena de muerte".

"Edwin no estaría feliz"

"Y sé que él en este momento no estaría contento con esto que está pasando con Daniel Sancho", ha afirmado rotundamente. El amigo piensa esto porque "en algún momento Edwin confió en este señor". Y, aunque ha asegurado no conocer la relación que ambos mantenían, cree que el colombiano "no estaría feliz con lo que está pasando y con cómo terminó su relación: él muerto y este señor con pena de muerte".

El cirujano ha terminado explicando que él nunca podría alegrarse de la muerte de nadie, porque eso no va a traer a Edwin de vuelta.

La inusual práctica sexual que podría unir a Sancho y Arrieta

La familia y amigos cercanos tanto de Edwin Arrieta como de Daniel Sancho han asegurado desde el principio no saber cuál era la relación que ambos mantenían. De hecho, el hijo del actor Rodolfo Sancho habría mantenido recientemente una relación con una mujer, por lo que la hipótesis de que Arrieta y él mantenían una relación romántica se descartó.

A pesar de esto, Daniel Sancho reconoció que sí existía un vínculo sexual entre los dos. Desde esa confesión se trabaja con la hipótesis de que los dos hombres podrían haber llevado a cabo una práctica conocida como 'Yachting' o 'Gay for pay'. Esta práctica, considerada por muchos expertos como una forma de prostitución masculina, que involucra a individuos heterosexuales que mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo a cambio de dinero.