Carlos, el español expulsado de Venezuela por llevar una camiseta de María Corina Machado: "Es una dictadura"

Una camiseta con el nombre de Maria Corina Machado en el dorso ha provocado la deportación de un español en Venezuela. Se trata de Carlos Albert, un valenciano enamorado del país latino y que decidió ir de vacaciones con esa indumentaria. Hoy ha querido contarnos lo sucedido en Espejo Público.

Según dice, la policía venezolana lo retuvo tres horas al aterrizar en el Aeropuerto de Caracas. Al ser periodista y llevar esa camiseta, Carlos cree que ha sido una "mezcla explosiva" que ha hecho que las autoridades venezolanas no se crean que realmente fuese a hacer turismo.

El español ha sido contundente con lo ocurrido, y cataloga al gobierno venezolano de dictadura: "sabía que podía no hacer gracia, pero al final es una manifestación pacífica, y en Venezuela no se permite ni la manifestación pacífica. Esta es la situación que viven los venezolanos día a día".

Además, cree haber tenido mucha suerte por no haber sido detenido: "amigos míos venezolanos me han dicho que he tenido suerte, ya que podría estar perfectamente en el Helicoide ahora mismo", asegura.

Carlos asegura que no se arrepiente porque, dice, lo hizo con la mejor de las intenciones. Confiesa que lo hizo como una forma de protestar pacíficamente, pero no se esperaba que hubiese habido problemas de este calibre: "ya sabía que Venezuela era una dictadura, pero si le queda un poco de maquillaje, se lo ha quitado completamente", reafirma.

Los agentes le piden perdón en petit comité

El español también ha relatado en Espejo Público lo que pasó durante su retención en el Aeropuerto de Caracas. Cuenta que los guardas que estaban con él eran muy jóvenes y que lo retuvieron "con la boca pequeña". De hecho, afirma que cuando el superior no estaba, le llegaron a pedir disculpas: "me dijeron que no era su decisión y que sentían lo que estaba pasando".

Carlos Albert sigue siendo un enamorado de ese país, y aunque le gustaría volver, confiesa: "mientras esté el Chavismo no tengo claro que pueda".