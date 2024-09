Fernando Cocho, analista en inteligencia: "España no realiza este tipo de acciones y ha sido muy 'cutre'"

La detención de dos españoles en Venezuela, acusados de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que, según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, formaban parte de un operativo para llevar a Venezuela "un grupo de mercenarios" con el propósito de asesinar a Nicolás Maduro ha tensado aún más las delicadas relaciones actuales entre Madrid y Caracas. El Gobierno español y las familias de los dos españoles detenidos han negado que formen parte del CNI ni de una operación de desestabilización política en Venezuela.

Fernando Cocho, analista de inteligencia, ha explicado en Antena 3 Noticias que "no parece posible" ni cuadra que los detenidos puedan formar parte del CNI.

"No parece posible que dos agentes sin cobertura ni apoyos que venían de Colombia con pasaportes de turistas sean dos agentes del CNI. Y menos que vayan a generar la infraestructura para llevar mercenarios a Venezuela. Es una maniobra muy cutre. Además cuando se pilla a un agente de inteligencia de cualquier país, sea el que sea, operando de una manera no adecuada lo que se hace no es encarcelarle si no expulsarle directamente y se negocia entre las embajadas. No se suele levantar tanta polvareda", argumenta Fernando Cocho.

Cocho especialista en análisis de inteligencia, aclara que España no suele actuar de esta manera y, mucho menos de una forma "tan burda".

"Si fuera una acción de la inteligencia para la desestabilización del Gobierno, cosa que España no hace, no sería de esta manera tan burda. Porque evidentemente este tipo de operativos requieren de muchísima preparación, requieren muy buena infraestructura, requieren apoyo local, desde dentro del país y, además, estaríamos hablando de una acción militar", explica Fernando Cccho.

"Venezuela está muy acostumbrada a crear pruebas falsas"

Por último, Cocho deja claro que "España no es un país intervencionista" y opina que el régimen de Nicolás Maduro es especialista en "crear pruebas falsas y acusar a todo el mundo de conspiración".

"España no es un país intervencionista como para hacer este tipo de acciones encubiertas a un país que además sigue siendo amigo a pesar de las periódicas diatribas del señor Maduro. Venezuela está muy acostumbrada a crear pruebas falsas, a acusar a todo el mundo de conspiración porque está dentro de su narrativa", concluye Fernando Cocho.

