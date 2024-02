La afirmación de Carlos Alsina: "En Galicia, Vox no se come un colín. Eso es lo que Feijóo desea que ocurra en elecciones generales"

El Partido Popular está de enhorabuena por la contundente victoria en las Elecciones de Galicia del pasado domingo. Desde la noche del domingo, los del PP están celebrando los resultados, el lunes Alberto Núñez Feijóo celebraba la mayoría absoluta cosechada, precisamente en la Comunidad Autónoma donde se producía, Galicia.

Este martes Feijóo se reúne con sus barones en Madrid. El líder de los populares, junto al resto de la cúpula del partido para analizar los resultados además de festejarlos.

A la vista del resultado de estos comicios, Feijóo habría sugerido haber descubierto la clave contra Sánchez, el independentismo, o Vox. Por su parte Calos Alsina respecto a las afirmaciones del político expone que "después de una cita electoral, tendemos todos a precipitarnos un poco, a la hora de sacar conclusiones", y menciona varias ocasiones recientes en las que algunas conclusiones obtenidas resultarían precipitadas: "Recuerdo que, al día siguiente de las elecciones autonómicas del mes de mayo, estábamos enterrando a Pedro Sánchez; después de las elecciones del 23 de julio, poco menos que estábamos enterrando a Feijóo, ahora hemos estado a punto de enterrar a cualquiera de los dos, dependiendo de que medio de comunicación miraras o escucharas".

Carlos Alsina explica que, a diferencia de él, los partidos suelen ser más categóricos: "Nunca soy de conclusiones tan firmes, estamos en un momento de analizar lo que ha ocurrido, creo que los partidos políticos se lanzan a dar explicaciones", aun así, el periodista vería con total normalidad los análisis del Partido Popular: "Que Feijóo quiere pensar que ha encontrado la manera de hacer que 'el sanchismo', si se quiere llamar así, decline, pues sí".

Según el presentador Galicia poseería una singularidad muy beneficiosa para el Partido Popular, que sería "que Vox no se come un colín". Por lo que, al no existir Ciudadanos, el voto de la derecha está concentrado prácticamente en un sólo partido, matizando Carlos que "eso es lo que Feijóo desea que ocurra en elecciones generales, pero yo creo que es un poco prematuro".

La digestión llega tarde

El presentador considera que "el 28 de mayo, las elecciones autonómicas fueron un desastre, no sólo para el Partido Socialista, sino para toda la izquierda en nuestro país", habiendo perdido numerosos y valiosos gobiernos autonómicos. Alsina sugiere además, que debido a la inmediata convocatoria de elecciones generales (celebradas el pasado 23 de julio), el PSOE podría no haber asimilado correctamente aquellos resultados y los del pasado domingo podrían haber sido un segundo plato, del que habría que esperar los acontecimientos que podría desencadenar.