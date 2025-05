Edurne nos sorprenderá en su debut como coach de La Voz Kids: "Desde que soy mamá, conecto aún más con los niños"

Edurne debuta como coach en La Voz Kids 2025 y lo hace con un objetivo muy claro: formar un equipo fuerte, conectar con los niños y acompañarlos en el emocionante camino de la música. “Quiero que el ganador de esta edición esté en mi equipo”, aseguraba la artista en los primeros compases del programa.

Con una sólida trayectoria musical y experiencia en televisión, Edurne aportará frescura, sensibilidad y exigencia al formato. Su pasión por descubrir nuevas voces y su cercanía con los niños la convierten en una coach ideal para esta nueva etapa del talent show: "Es super emocionante, me hace mucha ilusión; además desde que soy mamá tengo una adoración especial con todos los niños", confiesa antes del estreno.

"Me hace muy feliz poder estar aquí este año en La Voz Kids"

Si algo está claro, es que Edurne nos va a sorprender mucho este año y estamos deseando ver su faceta como coach: "Busco que los talents me muevan por dentro, me emociones y no tanto la perfección", señala.

Para ella, conectar con los niños está siendo algo muy especial: "Esta siendo un reto descubrir todo tipo de estilos musicales, y ver que muchos niños tienen un estilo y un arte a parte de cantar es muy divertido", confiesa.

La artista que compartirá papel de coach con Lola Índigo, David Bisbal y Manuel Turizo: "Vienen a jugar fuerte, estamos de risas pero aquí cada uno va a lo suyo".

El consejo que ha recibido por parte de sus compañeros ha sido el de disfrutar: "Me han dicho que disfrute mucho de la experiencia y del talento de los niños". ¡Qué ganas tenemos de ver a Edurne en La Voz Kids!