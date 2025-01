Carlos Alsina: "Si Sánchez acepta la cuestión de confianza entrega a Puigdemont todo el poder para acabar con el Gobierno"

Carlos Alsina (Onda Cero) ha opinado en Espejo Público sobre la ley 'ómnibus' que no ha conseguido sacar adelante el Gobierno. Sánchez ha dicho que no quiere trocearla y "buscará apoyos debajo las piedras si hace falta", refiriéndose a Junts. Señala Alsina que Puigdemont "está muy empeñado con la cuestión de confianza y el Gobierno ha dicho que por ahí no pasa". "La expresión de buscar votos hasta debajo de las piedras en otras ocasiones justificó una ley de Amnistía, la piedra se llama Puigdemont y Junts per Catalunya".

El Gobierno ya ha dicho que los 3 pilares centrales de la ley son la revalorización de las pensiones, la prórroga del descuento en el transporte público y las ayudas para los damnificados de la DANA. Tres objetivos para los que tiene los votos asegurados por el PP, mantiene Alsina, por lo que se pregunta qué más votos necesita.

"Ni si quiera se ha intentado que no haya presupuestos y parece que no ha pasado nada"

El de Onda Cero establece que el Gobierno se ha empeñado que no va a trocear el decreto y no es posible hacer varios decretos donde había uno. Recuerda que tampoco hay presupuestos nuevos del Estado para este año. "Estamos en esta situación anómala en la que no hay presupuestos nuevos, ni se ha intentado que los haya y parece que no pasa nada". Llega final de año, hay que aprobar decretos que incluyan todas estas cosas. La gran asignatura pendiente sigue siendo el proyecto de presupuestos para este año".

Afirma además que la cuestión de confianza para el Gobierno va en contra de la Constitución y "no es posible plantearla". "No entiendo por qué el grupo socialista no tumbó directamente la propuesta, aunque no la tumbaron porque enfadaban aún más a Puigdemont". Cree además que si Sánchez acepta la proposición de confianza "tendría que desdecirse de todo lo que nos ha dicho estos últimos días de que va contra la Constitución". Señala que aceptar eso supondría que estás entregando o reconociendo a Puigdemont "todo el poder de acabar con el Gobierno". "Ya le estás dejando que exhiba que efectivamente tiene al Gobierno agarrado, si la cuestión de confianza naufraga sí tiene que convocar elecciones el presidente Sánchez, por eso no va a querer pasar por ese examen. En la tradición política del propio Sánchez está que ante esa situación se convoquen elecciones generales".

"Si esto sigue así podemos estar 20 ó 30 años sin presupuestos, esto es una anomalía"

Señala que estos presupuestos que están en vigor los aprobó el Parlamento en el año 2022. Destaca que Puigdemont ha dicho que la Constitución dice que los presupuestos se presentan cada año y se pueden prorrogar automáticamente el 1 de enero si no se han conseguido sacar adelante a tiempo. "Se prorrogan los presupuestos anteriores un año más, si eso fuera así podríamos estar indefinidamente sin presupuestos 20 ó 30 años más y eso es una anomalía".

"Con Trump está pasando lo que todos esperábamos que pasara"

Colombia ha tenido que ceder y aceptar la repatriación de emigrantes desde la llegada al poder de Donald Trump. Cree que "está pasando lo que todos esperábamos que pasara" tras la vuelta al poder del presidente de EEUU. "En el caso de Trump ha pensado en vaciar Gaza, reconstruirla y hacer otra cosa... Me parece un plan descabellado como era su regreso y al final ha ocurrido".

