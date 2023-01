Carlos Alsina 'se moja' sobre la ley del 'sólo sí es sí': "Seguir con el estribillo de que todo es culpa de los demás ya no vale"

Susanna Griso y Carlos Alsina han estrenado sección este lunes. La presentadora de Espejo Público ha saludado desde el programa de Antena 3 al conductor de Más de Uno (Onda Cero) para analizar distintos aspectos de la actualidad.

Alsina ha arrancado comentando la decisión del Gobierno de hacer ajustes en la ley del 'sólo sí es sí' para evitar efectos indeseados. Cita Alsina al diario La Vanguardia que señala que el Ejecutivo toma esta decisión por rentabilidad electoral. Decía esta crónica que les preocupa el daño reputacional del Gobierno cuando hay cerca de 300 casos de rebajas de penas. "Si ahora se da este paso no se va a revertir lo que ya ha pasado. Vamos a ver en qué queda la reforma que yo creo que está muy verde y es muy difícil saber exactamente qué se quiere retocar de la ley. Lo más decepcionante de esta posición del Gobierno es que lo que preocupa en la Moncloa no es que se están produciendo rebaja de penas, sino el daño electoral que pueda suponer en las próximas elecciones del mes de mayo".

Irene Montero, por su parte, señala que todo responde a una campaña de la derecha política y mediática. Rita Maestre y Manuela Carmena son dos de las políticas que piden un cambio en esta ley. No cree Alsina que ni Maestre ni Carmena "sean peligrosas derechistas enemigas del progreso y ninguna de las dos ha dicho que esté en contra de la ley". "Se pueden criticar aspectos de la ley sin estar en contra de la filosofía ni de las buenas intenciones de la ley. Seguir con esta carraca de que todo es consecuencia de que hay jueces que no saben hacer su trabajo, de que todo es culpa de los demás y que en el ministerio de Igualdad no se hace nada mal, ya no llega", mantiene el comunicador.

La sentencia del Tribunal Europeo sobre las euroórdenes contra Puigdemont

Esta semana van a ser protagonistas el juez Pablo Llarena y Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo de la Unión Europea dictará sentencia este martes para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra Puigdemont y varios de sus exconsellers.

Recuerda Alsina que "la última vez que un juez de Bélgica le denegó la entrega del señor Puig, otro de los reclamados por la justicia, al juez Llarena alegaba que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para juzgar esto en nuestro país". Ahora será el Tribunal Europeo el que aclare si es un motivo suficiente para no entregar a ese ciudadano ante la justicia.

"Hay una toma de posición previa que es la del abogado general de este tribunal. A menudo decimos que el criterio del tribunal suele coincidir con el que previamente ha fijado el abogado general pero no sabemos lo que va a suceder. Lo común es que sí coincida", mantiene.

Cree que nos podríamos encontrar ante la situación de que el Tribunal Europeo ahora que ya se ha modificado el Código Penal en nuestro país, con el argumento de que era el código penal lo que impedía que nos entregasen a Puigdemont, dijera que tenía que haber sido entregado a la justicia española con el Código Penal que estaba en vigor. "Esto daría la razón al juez Llarena y se la quitaría a quienes insisten en decir que si no se nos ha entregado a Puigdemont hasta la fecha es porque en Bélgica no existe el delito de sedición, que a mí no me consta que aparezca esto en ninguna respuesta de un juez belga a las peticiones de entrega que ha dictado el juez Llarena".

El futuro de Begoña Villacís

Advierte Alsina que la experiencia nos ha enseñado que cuando a 4 meses de unas elecciones municipales empieza a rodar una bola de nieve que tiene que ver con la posible incorporación de una dirigente política de un partido a otro, "raramente el desenlace es que no se produzca".

Cree el conductor de Más de Uno que la incorporación de Villacís al PP será a cámara lenta con posibles fórmulas: pueden hacer una coalición electoral para presentarse juntos, o como independiente en una lista de Martínez Almeida. Cree que esta decisión la va a tomar Villacís y en todo caso Núñez Feijoo y Almeida.

Considera demás que es muy difícil que la actual dirección de Ciudadanos convenza a sus votantes de que es un proyecto con un futuro espléndido por todo lo ocurrido en los últimos tiempos y los resultados en las últimas elecciones. "Cuando es tan evidente que el partido está buscando la manera de sobrevivir es muy difícil transmitir la impresión de que son un proyecto con ese futuro".