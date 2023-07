Carlo Costanzia, una infancia marcada por las drogas y la depresión: "Cuando salió la portada de Intervui de mi madre me echaron del colegio"

El actor Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha sido condenado a 21 meses de cárcel por estafa. Carlo ha contado en Espejo Público que fue engañado por un supuesto empresario que alquilaba coches de lujo y que le animó a fundar una empresa. Este hombre le estafó, según su versión, y aunque le ha denunciado dos veces Carlo no ha podido esquivar aún la condena. Lamenta que pese a que él mismo ha interpuesto una denuncia contra la persona que le engañó este juicio se retrasa constantemente y no espera que haya una resolución hasta dentro de 4 ó 5 años.

Con anterioridad a esta condena por estafa Carlo ya cumplía otra condena por un tema de tráfico. Carlo fue detenido hasta en dos ocasiones conduciendo sin carnet de conducir y dando positivo en alcoholemia.

"He estado 6 meses en un centro de rehabilitación por mis adiciones y llevo 8 años en terapia"

Confiesa que ha tenido problemas con el alcohol y las drogas desde muy joven. Ha estado 6 meses en un centro de rehabilitación y más de 8 años en terapia. Lleva ya muchos años sin consumir: "No quiero justificar mis hechos pero cuando cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio ni en mis cabales y lo digo con vergüenza. No me alegro de haber tenido todos los problemas de adicción que he tenido durante toda mi vida. Me alegro de haberlo superado. Voy a un centro todas las semanas, tengo terapia con el psicólogo y ven mediante unos test que no consumo nada, ni siquiera hachís", explica.

"Cuando salió la portada de la revista Interviu de mi madre a mí me echaron del colegio"

Cuenta que ha nacido en un ambiente mediático y eso le ha marcado desde siempre. Su nacimiento fue una portada de la revista Hola. En los años 90 la prensa rosa era muy agresiva y él y su familia lo vivieron en sus carnes. Cuenta que su madre ha estado siempre muy expuesta.

Carlo acudió a un colegio del Opus Dei desde pequeño donde le hacen un bullying continuado. Le pegan y le insultan con temas de su madre. Cuando sale la famosa portada de Mar Flores con Alessandro Lequio en la cama le echan del colegio.

Recuerda que en los recreos se quedaba en clase porque los niños se reían de él, le pegaban y abusaban de él físicamente. El caos mediático era una tormenta absoluta en su vida y ya desde los 6 años acude al psicólogo y le recetan antidepresivos entre los 6 a los 11 años.

En un momento dado le quitan incluso el pestillo del cuarto porque creen que pueda tener problemas de autoflagelación o se puede hacer daño. Vive en una burbuja de acoso y exposición mediática en la que ha visto cómo la prensa acosaban a su familia y llegaban a tener peleas. "He visto periodistas pegando a mis abuelos y mis tíos".

"Empiezo con el alcohol, tabaco, luego ya hachís y en la adolescencia toco fondo"

Él lo vivió en una burbuja de depresión y oscuridad. "Por desgracia escojo la vía fácil de evadirme por el medio de las sustancias desde muy temprana edad". Revela que con 10 años tiene su primer contacto con las sustancias: "Empiezo con el alcohol, tabaco, luego ya hachís y en adolescencia toco fondo". reconoce.

Sus padres a día de hoy están muy orgullosos de que haya podido superar esta etapa y le han apoyado en todo momento. Reconoce que le está costando mucho afrontar este momento y el paso de contar su historia es una parte del proceso de seguir adelante.

"A nivel mental esto me está costando mucho y se ha hundido mi carrera profesional"

Lamenta que esta condena haya hundido su carrera profesional t reconoce que a nivel mental le está costando mucho. "Hay días que no me quiero levantar de la cama. Me tengo que afrontar a ir al gimnasio, a comer a afrontar el mundo. Tengo pánico social, no me atrevo a hacer ninguna inversión".

Su abuela ha sido una de las personas más importantes en su vida. Le duele mucho no poder viajar a Italia para visitarla. "Ella está en una situación de salud complicada y ahora con este tiempo que tengo que pasar aquí hasta que no sepamos nada de la resolución no voy a poder verla. Es un poco difícil el tener que pensar que probablemente no pueda verla más".

Una de sus ideas era viajar a Italia a probar suerte en su carrera como artista ya que la situación actual le pone barreras muy fuertes en España. "Ahora me dicen que les encanta mi trabajo pero ahora mismo no pueden contratarme. La propia persona que me representaba ya no lo hace. Ya no me llaman a casting", relata.