Cara a cara entre dos juristas: analizamos con ellos los procesos judiciales que salpican al entorno de Pedro Sánchez

Es una semana judicial para el olvido en el Gobierno. El lunes por el Tribunal Supremo ha pasado José Luis Ábalos, exministro socialista y número tres de Pedro Sánchez durante algunos años, el martes el turno ha sido para el exasesor de Ábalos, Koldo García, y hoy era la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quien ha acudido a declarar a Plaza Castilla. Y no es lo última cita en los juzgados esta semana, el viernes le toca a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que está citada como testigo tras aparecer su nombre en una cadena de correos aportados por el abogado de Gómez al juzgado.

El 'Ring judicial' del Gobierno

En el paltó de Espejo Público hablamos con dos juristas sobre la 'semana judicial horribilis' que está pasando el ejecutivo de Sánchez. En este "Ring judicial" nos acompañan Manuel Ruiz Lara, magistrado portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la universidad Carlos III. Han pasado ocho meses desde que Peinado abrió la causa y desde hace dos semanas su defensa ha cambiado de estrategia y ha pasado a ser proactiva. Ha solicitado testigos y ha entregado correos electrónicos como pruebas de descargo. ¿Por qué este cambio de estrategia? ¿Tiene que ver con que ahora también se enfrente al delito de apropiación indebida? Esto es lo que nos dicen los expertos.

Cara a cara sobre Begoña

El catedrático Javier Álvarez responde a estas preguntas "Yo es que creo que estamos en un caso en el juez está dando palos de ciego. Y en este escenario, pues hay un totum revolutum, es decir, casi todo vale, cada uno dice lo que le parece más oportuno. Se hacen afirmaciones que demuestran un desconocimiento absoluto de lo que es la universidad, pero un desconocimiento de arriba abajo. Se empezó, se recuerda, con el tema de cómo una señora que no es catedrática, ocupa una cátedra. En la universidad hay que atraer talento, me da igual que sea catedrático o sea lo que sea. Si Mark Zuckerberg dijera que quiere ocupar una cátedra en la universidad ¿alguien se lo negaría? Él no es licenciado ni siquiera catedrático. Y hay otros genios de las tecnologías que dan poco a los dos.

A esto añade "a nosotros nos interesa atraer talento, de lo que sea, el que pueda aportar algo que venga. Uno de los temas fundamentales en las universidades y en la cooperación internacional y en otros muchos ámbitos, es tener personas que se sepan mover, entre otras, para atraer dinero, porque nos hace falta dinero."

A esto Manuel Ruiz Lara, magistrado portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, responde que "cualquier resolución judicial, desde luego, es susceptible de crítica, pero a mí no me parece razonable, porque no obedece a ningún razonamiento jurídico que se diga que el juez está dando palos de ciego. En primer lugar, porque no responde a la verdad, está simplemente investigando unos ilícitos penales que se han denunciado como tales. Y en segundo lugar, porque el juez de instrucción del caso de Begoña no ha hecho todavía ninguna afirmación en ninguna resolución judicial, simplemente ha habido una citación como investigado, pero ni se ha abierto procedimiento abreviado, ni se ha abierto juicio oral, ni hay una imputación todavía formal. Si una Begoña Gómez goza de la presunción de inocencia en este momento, se la cita en calidad de investigadas, simplemente porque así se protejan sus derechos procesales. Pero no hay ninguna conclusión del juez de abril.

¿Cambio de estrategia?

Sobre si hay un un cambio de estrategia por parte de la defensa de Begoña Gómez, Ruiz de Lara cree que " están en la libertad de decir que la señora Gómez no declare, o simplemente aportan las pruebas de descargo que ellos consideren" pero recuerda que "la recusación del juez y la querella que se interpuso contra el juez fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No estamos hablando solo de que un juez concreto opte por una determinada orientación jurídica, sino que es una investigación que estaba abalada por la Audiencia provincial de Madrid, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a atribuir eso a una conspiración masónica para fastidiar, digamos, a la esposa del presidente del gobierno, que de luego no me parece nada razonable".

Desde el punto de vista de Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la universidad Carlos III, el juez Peinado "ha hecho alguna afirmación en alguna resolución tremenda. Él fue el que dijo cuál es el objeto de la investigación, los actos, conductas y comportamientos llevados a cabo por doña Begoña Gómez. Y eso, con independencia de la posición en la que se coloque cada cual, eso es una causa general. Es decir, se investigaba por todo. Se investigaba por todo, actos, conductas y comportamientos, pero qué me está usted contando. Esto, de luego, ha causado un escándalo en el mundo jurídico, excepto en los que apoyan, pues no sé, una investigación en causa general".

Afirmación que es rebatida por el magistrado Ruiz de Lara "esa afirmación está un poco desactualizada" y explica que "las resoluciones judiciales son sucesivamente críticas, pero es que en este caso, precisamente en la Audiencia Provincial ya estableció cuál iba a ser el objeto de la investigación, o sea, no estamos hablando sólo de un caso concreto, de un juez de instrucción que dice voy a investigar por aquí".

