El capitán que supervisó la operación que terminó con 2 guardias civiles muertos en Barbate, de baja por depresión: "La presión se centra sobre él"

Señala el periodista Javier Caraballo que hay que diferenciar la operación del viernes pasado en la que murieron dos guardias civiles en aguas del puerta de Barbate (Cádiz) con el desmantelamiento de medios que se está viviendo en la zona en la lucha contra el narco

Caraballo explica cuál fue la secuencia de los hechos que mandó a los agentes al agua. Asegura que el alcalde ve que llegan narcolanchas para refugiarse del temporal, llama a la subdelegada del Gobierno que a su vez llama al coronel de la Guardia Civil. La Guardia Civil llama al capitán del servicio marítimo que está de descanso y le dice que se ponga al frente de la operación. El capitán se pone al frente. Hay dos demarcaciones: una que va desde el Guadalquivir hasta Barbate, que es el servicio marítimo de Cádiz, y otra que va desde Barbate hasta Manilva que es el servicio marítimo del Estrecho, explica.

"Los montan en una furgoneta en Cádiz con una lanchita de 6 metros"

Señala además que el operativo mira y de las lanchas que hay en Cádiz las 4 están averiadas. Llaman al servicio marítimo de Algeciras que tiene 2 lanchas grandes pero les dicen que con el temporal no pueden viajar. Desde Algeciras montan un dispositivo y llaman a gente del grupo de especialistas de actividades subacuáticas y del grupo de acción rápida. Los montan en una furgoneta en Cádiz con una lanchita de 6 metros y los llevan a Barbate. El capitán se pone su uniforme y se va a Barbate, ya allí ven 4 narcolanchas y los mandos les dicen a los agentes que bajen para asustarlos.

"La obligación de un guardia civil ante un delito no es asustarlos, es detenerlos". Mantiene además el periodista que se desconoce si la orden se da por presión del coronel o por presión política. Ese capitán desde el fin de semana está de baja por depresión y es sobre el que se centra ahora toda la presión, afirma.

"Interior nos engaña y nos miente"

José Antonio Belizón pertenece a la asociación española de guardias civiles. Él es guardia civil y lleva 17 años destinado en Barbate. Cree que en este caso hay que analizar por qué se dio el paso viendo cómo estaba el temporal y los medios de los que se disponían. Asegura que las embarcaciones llevaban ya un día en el puerto de Barbate, las vieron llegar por la mañana.

Según Belizón las embarcaciones tienen una antigüedad de más de 20 años y lo aconsejable es que no sobrepasen ni los 15 metros.

Asegura: "Interior nos engaña, nos miente, son todo promesas y palabras muy bonitas". "El ministro del Interior no está a pie de calle, tiene que hacerlo a pie de calle. Considera que lo que ha ocurrido corresponde a la falta de medios y a la falta de interés por parte del ministerio del Interior". Desconoce por qué se desmanteló la unidad de élite del OCON Sur. "Las desgracias no ocurren porque sí, ocurren porque no se pone interés en las cosas".