La hermana de Miguel Ángel, guardia civil muerto en Barbate: "Me quitaron de en medio cuando llegó Marlaska"

Sigue creciendo el malestar de las familias de los dos guardias civiles asesinados en Barbate con el Ministerio de Interior. Miguel Ángel era uno de los dos agentes muertos y su hermana Celia ha denunciado que la "quitaron de en medio" cuando llegó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska". Así lo ha exclamado este miércoles en 'Espejo Público'. Familiares y allegados se muestran decepcionados con la gestión contra el narcotráfico en el Estrecho y por la falta de equipamiento en la Guardia Civil.

Marlaska ha disipado toda duda sobre su dimisión en las últimas horas: "No me planteo dimitir; el suceso no se debe a una falta de inversión". Celia ha narrado que ella estuvo "en todo momento al lado del féretro de mi hermano en la capilla ardiente". Fue entonces cuando se enteró "que llegaba ese hombre (Marlaska)" y "pedí por favor que cuando llegara me avisasen que yo iba a estar allí". Ha destacado que ella no le ponía cara.

"Había muchos políticos y gente que no conozco. Hubo un momento que una chica y un chico me cogieron y me dijeron: estas mal, vamos a tomarnos algo. Luego me enteré que acababa de venir e irse el señor este", ha explicado. Cree que la mujer que la apartó era una guardia civil y los otros "creo que eran políticos". "Claro, cuando me escucharon mi rabia se miraron entre ellos como diciendo: esta la va a liar aquí, a esta hay que llevársela de aquí", ha remarcado apenada.

"ES UN MENTIROSO IGUAL QUE SU JEFE"

Defiende que en aquel duro momento su madre estaba llorando y su padre "sí que tuvo cuatro palabras con el ministro". "Yo sí se la iba a liar, yo sí", ha aseverado. Tiene entendido que su padre le dijo a Marlaska que su hijo había muerto por falta de medios. Cuando leyeron en los medios de comunicación que la operación fue prácticamente impecable, según el ministro, pensaron que "es un mentiroso al igual que su jefe".

"Me dicen: uno menos"

Además, señala que hay gente "que me escribe por privado y me dicen: uno menos. Y se ríen de mi hermano. Quiero ponérmelos delante y que me lo digan a mí". Celia ha querido preguntar por qué siguen las narcolanchas pasando el Estrecho cuando es ilegal. "Si ellos tienen una narcolancha, ¿por qué no tienen los guardias civiles una narcolancha igual o mejor o más adecuada para luchar contra ellos?", pregunta la hermana del agente fallecido. Muchas embarcaciones están obsoletas.

La jueza ha enviado a prisión a seis de los ocho detenidos de Barbate. Han ingresado en la cárcel del Puerto de Santamaría. Son los que iban en la narcolancha pilotada por Kiko 'El Cabra' que embistió a los agentes. Los dos hombres que han quedado en libertad tienen 34 y 54 años. Cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Se les arrestó el día que tuvieron lugar los hechos como presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.