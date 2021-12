La cantante Soledad Bravo emociona a Susanna Griso: "Para mí es un orgullo"

Soledad Bravo visita Madrid para el concierto 'A todo pulmón'. Será el próximo domingo 12 de diciembre a las 19:00 en el Teatro Adolfo Marsillach en San Sebastián de los Reyes.

Para la artista es una novedad porque a sus 78 años lleva 4 sin actuar debido al confinamiento y al tiempo que le ha llevado superar el Covid. "Será la primera presentación musical después de la pandemia", afirma.

Agradece a sus sobrinos residentes en España "que pertenecen a la diáspora venezolana" la oportunidad de este concierto. "Ellos junto al Ayuntamiento han hecho posible este concierto y que tenga unos invitados tan especiales". Contará en el escenario con Pablo Milanés, al que conoce desde sus inicios en la música así como con Martirio o Nacho Izcaray. Conoce los nombres de algunos colaboradores pero señala que muchos son sorpresa y los descubrirá en el escenario.

Cuenta que comenzó siendo "portadora de las canciones de Lorca a los 24 años". "Voy a hacer un recorrido de esas raíces musicales mías que son España, Latinoamérica y Venezuela y toda la música que me ha acompañado durante estos enésimos años". Asegura que "lo más bello" de su vida ha sido cantar boleros, tangos y poder tocar todos los estilos.

Es consciente de que la diáspora es múltiple y España es la madre patria para los venezolanos. "Es muy doloroso para mí hablar de la diáspora. Yo vivo el día a día en Venezuela y comprendo perfectamente la salida de la gente que sale. Lo que no comprendo y me duele profundamente es esa diáspora de la gente muy pobre que no tiene nada para llevarse a la boca en el día y que sale con niños y se van a pie. Son los caminantes que cruzan Colombia por los caminos verdes y que mueren incluso en los páramos, eso me duele profundamente", lamenta.

Señala que lo que ha pasado en Venezuela no es una revolución sino "un asalto que los venezolanos sufren día a día". "Un asalto y situación caótica de arrase al poder y de no soltar el poder por ningún motivo", añade.

Soledad ha interpretado en el plató el tango 'Los mareados' y ha confesado a Susanna que ve el programa todos los días desde Caracas. "Pues eso me hace mucha ilusión, qué honor", respondía Susanna Griso visiblemente emocionada.

Puedes volver a ver la actuación de la artista Soledad Bravo en Espejo Público en Espejo Público a través de Atresplayer.