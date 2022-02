La cantante Chanel: "Por mi salud mental prefiero apartarme de Twitter"

La cantante Chanel reconoce que su victoria en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión con el tema SloMo ha sido "bastante agridulce" porque es algo que nadie se espera. "Recuerdo ensayar como loca. Corría en tacones en la cinta de correr, me preparé muchísimo. Tomaba clases de canto, me concentraba para dar lo mejor de mí", apunta.

Cuando estallaron las críticas esto se dio cuenta de que no era algo de lo que ella fuera responsable. Señala que lo único que ha hecho ha sido trabajar muy duro toda su vida. Cuenta que se fue de Twitter tras el aluvión de críticas y no tiene pensado volver ahora mismo "por su salud mental".

Aún no sabe cómo será el show que presente en Eurovisión. Cree que la propuesta que enviaron al Benidorm Fest era muy brillante y estaba muy cerrada: "No creo que diste mucho pero no sé los cambios que habrá", afirma.

Le gustaría que fuera Carmen Farala la que la vistiera en Eurovisión: "Para mí es una pieza fundamental del equipo", dice sobre la responsable de su vestuario.

Sobre el sistema de votaciones, señala que hasta 4 días antes de participar desconocía como funcionaba el sistema de votaciones porque ella estaba focalizada en la actuación. "Ha sido muy sana la competición entre nosotros", sostiene sobre la relación con sus compañeros del Benidorm Fest.

