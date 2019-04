El campo de Gibraltar soporta una de las tasas de paro más altas de toda Europa

EN LA COLONIA HAY SOLO UN 3% DE PARO

La provincia de Cádiz, segun datos del último trimestre de la encuesta de población activa, soporta un paro de casi el 40 por ciento. No es que no haya trabajo, es que parece que no lo ha habido nunca. Datos que chocan con la situación en Gibraltar donde la situación es prácticamente de pleno empleo.