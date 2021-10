Camioneros indignados por la "tarificación" en autovías: "¿No cree Sánchez que cobra suficientes impuestos?"

El Gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por autovías porque "el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa". Así lo confirmó

este martes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La ministra manifestó que el Gobierno planteará "en unos meses" su propuesta de "sistema de tarificación" (peajes) en las carreteras de alta capacidad.

Con el sistema de "tarificación" el ejecutivo quiere que se pague por cada kilómetro que se haga. Todavía no se ha concretado cuánto habrá que pagar, pero se calcula que entorno a 1 céntimo por kilómetro. Por ejemplo, el trayecto de Madrid-Barcelona saldría por 6,25 euros y el trayecto Málaga-Zaragoza por 8,3 euros.

José Díaz, camionero, se ha mostrado muy molesto en Espejo Público al respecto. Manifiesta que las carreteras de España no están preparadas como en el resto de Europa, ya que "las de Europa son infinitamente mejores". Además, pregunta: "¿No cree el señor Sánchez que cobra suficientes impuestos? Las carreteras se han hecho con dinero público español, esas carreteras ya están pagadas y las hemos pagado nosotros".

"¿Con todo los impuestos que nos está metiendo, no cree que ya está bien pagado? Me parece muy bien que ponga más impuestos porque en toda Europa se pagan peajes, pero en la mayoría de los países los conciudadanos no pagan esos peajes", añade. En su caso, tendría que pagar 130 euros mensuales y un total de 1.560 euros al año si se pagra un céntimo por kilometro, ya que normalmente realiza alrededor de 13.000 km.

"Los turismos no pagan, pero los camiones sí. El que paga es el que viene de fuera, no el del propio país", asegura. Asimismo, indica que un camión gasta más gasoil que un coche y lamenta que actualmente estén subiendo los impuestos del gasoil. "Un camión gasta una media de casi 30 litros cada 100 kilómetros, eso supone un gasto bastante importante", finaliza.

