El calvario de Isabel: alquiló su piso para pagarse la residencia y el propietario se convirtió en okupa

Loli y su prima Isabel están de enhorabuena. Asegura sentirse "muy aliviada" después de haber recuperado la casa de su prima en Sestao (Bilbao) tras año y medio de calvario. La deuda que le dejó su inquiokupa asciende a más de 7.000 euros. La casa no está destrozada pero hay bastante deterioro al que tendrán que hacer frente. Este hombre vivía en el inmueble sin pagar facturas y además subarrendaba las habitaciones.

La comitiva judicial ha procedido al desahucio y en este momento la casa ya se encuentra desokupada. Isabel, su prima de 83 años, es la dueña del piso. Una mujer a la que la okupación, además de deudas, le ha ocasionado varios problemas de salud. Debido al estrés que le ha generado esta situación la mujer ha sufrido hasta 14 ingresos por episodios ansioso depresivos.

Loli ha tenido que afrontar la venta de su casa para pagar las deudas del piso de su prima y no perder la propiedad

Ahora mismo la dueña del piso está en una residencia. Loli ha tenido que afrontar la venta incluso de su casa para pagar todos estos gastos. "Estábamos en un 'ay' porque yo vendí mi casa, teníamos orden de desahucio para ayer pero como había más persona dentro que el inquiokupa no sabíamos si se iba a hacer un desahucio general y yo me veía en la calle con mis hijos".

"Este tema se ha llevado a mi prima por delante"

Con la pensión de su prima Isabel no podían hacer frente ni a las deudas ni al pago de la residencia. El juicio se celebró el pasado mes de mayo y la orden de desahucio no llegaba hasta julio. "Eran muchos meses que no se habían pagado y había que hacer frente a ellos", señala. Su prima está muy contenta por este tema aunque le ha causado grandes estragos a su salud. "Este tema se la ha llevado por delante porque ha pasado de ser una persona que estaba bien a estar como está", lamenta. "Ella estaba bien de salud y esta ha sido una situación muy injusta", añade Loli.