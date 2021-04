El enfado de Susanna Griso con Miguel Bosé: "Me siento estafada, es pura incoherencia"

La entrevista que le concedió Miguel Bosé a Jordi Évole ('Lo de Évole, La Sexta) no ha dejado indiferente a nadie. En esta charla encontrábamos a un Bosé con la voz muy tocada que reconocía su época de adicción a las drogas ya l sexo extremo y que se revelaba como un negacionista del coronavirus.

Para Bosé la pandemia es un invento del foro de Davos y cree que las vacunas no serán la solución para frenar el número de contagios. Espejo Público comentaba esta mañana las respuestas de Miguel Bosé.

Señalaba Susanna Griso que no entendía cómo el propio Bosé hubiera estado años a favor de que se desarrollara una vacuna contra el SIDA y ahora no apoyara la del coronavirus. En 2017 el propio Miguel Bosé reclamaba en Espejo Público más fondos para desarrollar una vacuna contra el SIDA. Susanna Griso afeaba al artista este cambio de conducta.

"A mí me indigna...No hay derecho. Yo también he estado en la batalla de lograr una vacuna. Me siento estafada por Miguel Bosé. La última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él y me reprochó que le preguntara por el panorama político cuando él quería pedir fondos para la vacuna contra el SIDA. Es pura incoherencia", señalaba la periodista.

En la entrevista con Évole el propio Bosé hablaba de ese cambio de parecer. "Hoy tengo la información que tengo y no tenía en aquel momento. Hoy en día estaría activo contra una cura contra el SIDA pero no creo en la vacuna , no son la solución. Quiero una vacuna contra el Sida, y venganza porque he perdido millones de amigos", mantenía.

La empresaria Carmen Lomana, amiga personal de Miguel Bosé, comentaba que había hablado con el cantante después de la emisión de la entrevista. "Él se ha obsesionado con que nos van a matar con la vacuna y nos van a poner un microchip que nos van a dirigir. Piensa que Microsoft está detrás para que compremos sus productos".

