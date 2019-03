"No me cabía en la cabeza que se le cobrara a la familia de Marta las costas del juicio"

Iñigo Moreno es el abogado que le acusa y ha declarado en una entrevista a Espejo Público. "Ese día lloré, por mi oficio conozco cosas que quitan la respiración. Tengo hijas y no me podía creer que la Justicia de Sevilla le cobrara a los padres de Marta las costas del juicio por la muerte de su hija. No me cabía en la cabeza", así explica Íñigo Moreno las razones por las que se decidió a denunciar a su colega Manuel Caballero, acusándole de saber dónde se encontraba el cuerpo de Marta. "Acudí a donde debía, que era al decano del colegio de abogados esperando que nos recibiera y tras un año sigo esperando".

Moreno justifica su tardanza en denunciar estos hechos en que "no quería que me tacharan de oportunista y sobre todo porque me debo a mi cliente. He visto que la Policía nacional está haciendo unos esfuerzos grandísimos y pensaba que llegaríamos a encontrar a la señorita Marta, aunque no ha sido así". Este abogado desmiente que se trata de una pelea entre abogados. "No es una reyerta entre abogados que se curan en los decanatos. Es la indignidad de que, después de dos años de esfuerzos de mucha gente, seguimos con la señorita Marta desaparecida".

El abogado de uno de los imputados en el crimen de Marta del Castillo, concretamente Manuel caballero, ha sido denunciado por afirmar que sabe dónde está Marta. Él declaró a Espejo público textualmente que "es mentira que yo sepa dónde está el cuerpo de Marta" y denunció que todo se debía a una "tactica de otro letrado al que tenía de contrario en otros juicios".