Brutal paliza a un joven de 19 años en Valencia: "Se despertó cubierto de sangre, los dientes colgando y la cara desfigurada"

Cuatro meses después de haber sufrido una paliza durante una verbena fallera Adrián sigue sufriendo secuelas tanto físicas como psicológicas. Este joven de 19 años fue golpeado por 6 chicos que le rompieron la mandíbula y tuvo que someterse a una reconstrucción facial. Hoy en día tiene problemas de audición, y continuos vómitos provocados por nauseas.

Nuria es la madre del joven. Cuenta que su hijo no se atreve a salir a la calle. El psiquiatra le recomienda que salga algo pero es incapaz. "Me toca meterle la comida y la cena en la habitación porque tiene miedo", relata.

Los agresores son de otro pueblo de Valencia y no conocían a la víctima previamente. Todo se desencadenó por una mirada ya que uno de los 6 agresores se le quedó mirando a Adrián, la víctima le preguntó qué miraba y ya no recuerda nada más. "Lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital ensangrentado con los dientes colgando y la cara desfigurada", señala Nuria.

"El psiquiatra le recomienda salir un poco pero es incapaz. Le tengo incluso que meter la comida y la cena en la habitación"

De los 6 agresores detuvieron a 4 en marzo pero no ha pisado la cárcel pese a ser mayores de edad. "Creo que no hay justicia sé perfectamente que de los 4 que han estado detenidos, 3 tienen antecedentes por otras agresiones, no es la primera vez que lo hacen" ,dice la madre de Adrián.

Además, ha podido saber que este grupo de agresores se ha puesto el mote de 'los intocables'. La madre del agredido señala que con "la moda de las manadas" los jóvenes ahora no salen a divertirse sino a agredir a otros por diversión.