Brutal agresión a un policía en Zaragoza: "Me dio una patada en la cabeza y el pómulo se me salía de la cara"

En los últimos días se producido dos agresiones a agentes de la autoridad en Zaragoza y otra más en Langreo, Asturias. Actualmente, los esfuerzos se centran en localizar a uno de los agresores.

Un inspector de la Policía Nacional fuera de servicio resultó herido este domingo en un autobús urbano de Zaragoza. El agente pidió a un joven que cumpliera con la normativa sanitaria contra el coronavirus y se pusiera la mascarilla. Al identificarse como policía, el agresor comenzó a amenazar al agente y le propinó varios golpes.

No fue el único, José Luís Román, secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Tudela, fue apaleado en Zaragoza el día del Pilar tras una discusión de tráfico. Román manifiesta en Espejo Público que todo empezó sobre las 12:00 de la mañana del 12 de octubre. "Al lado de casa tengo un supermercado y al llegar allí había una persona de pie en la calzada. Le dije que se apartara y subiera a la acera para aparcar. Cuando avancé para pegar el morro al coche anterior golpeó el espejo retrovisor y le dio una patada al coche", explica.

Asimismo, señala que ante este hecho bajó del vehículo y preguntó al hombre por qué lo había hecho. "La reacción que tuvo fue de locura, empezó a dar voces y me lanzó un puñetazo. Me identifiqué y saqué la placa. En vez de calmarle, se enfureció más y me volvió a golpear. Me tiró de espaldas al suelo y me dio una patada en la cabeza", relata.

Asegura que tras los golpes se le produjo un hematoma en el ojo, tenía la nariz hinchada y el pómulo "se salía de la cara". "Empecé a sangrar, la gente llamó a la Policía y a la ambulancia y el agresor huyó, pero finalmente pudieron detenerle", finaliza.

