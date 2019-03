"Bruselas le ha dado un buen palo al Gobierno y con razón"

La Unión Europea ha vuelto a tirar de las orejas al Gobierno español. Por tercer año consecutivo suspende la gestión de España ante la crisis y le pide nuevas reformas. Jordi Sevilla, ex ministro y colaborador de Espejo Público en el Observatorio Económico afirma que "Bruselas tiene razón. Nos ha dado un buen palo". "La situación de la economía española es mucho peor de lo que se nos quiere vender y el año que viene por qué va a ser mejor, si no se está haciendo nada", asegura Sevilla. Según el ex ministro, reducir el déficit no crea crecimiento sino más bien todo lo contrario.

"Necesitamos una política activa de empleo que no tenemos, necesitamos una reforma de la administración que se dice pero no se hace, necesitamos una reforma de la Justicia que se dice pero tampoco se hace. Europa nos pide esas reformas a cambio de relajarnos el esfuerzo para bajar el déficit", asegura Sevilla.

Las nuevas reformas anunciadas por el gobierno de Rajoy y que ya han sido solicitadas por Bruselas deben ir encaminadas a crear empleo, "no a facilitar el despido con otra reforma laboral". Jordi Sevilla pide un gran acuerdo político y "alguien dispuesto a meterse en el fango para llevar a cabo estas reformas".