Bronca entre Nora Baños y Lucía Etxebarría: "No puedes decir que el Islam es feminista cuando hay mujeres 20 años en la cárcel por no llevar velo"

Nora Baños, que se define como activista antirracista y feminista y fue candidata de Podemos en las pasadas elecciones europeas (aunque ahora está desvinculada del partido), ha estado en Espejo Público para explicar por qué piensa que el Islam es feminista.

Baños afirma y se mantiene en que el Islam es "feminista e inventó la Seguridad Social". Además, lo explica diciendo que Mahoma acabó con la esclavitud e impulsó el voto femenino, "en el Islam tenemos derecho a voto hace 1.500 años". Estas declaraciones también las dio en sus redes sociales donde muchos usuarios la criticaron por ello.

La periodista Lucía Etxebarría, le constaba ante estas declaraciones: "No me parece bien que digas que el Islam es feminista y lleves un hiyab, que es un símbolo de opresión, cuando hay mujeres que están más de 20 años en la cárcel y son azotadas por no llevar velo".

"El velo es una imposición que ni está en el Corán ni lo llevan todas las musulmanas", expresaba Lucía. A esto, Nora replicaba: "¿De dónde has sacado que el velo no está el Corán?".

Nora a Lucía: "No hay que ser muy inteligente para saber que el árabe es mucho más rico en vocabulario que la lengua española y lo estás tergiversando. Intentar tergiversar las palabra del Corán y el Islam es intentar invisibilizar una época en la que el Islam luchó por la justicia social y hubo un estado democrático".

Finalmente los colaboradores de Espejo Público le preguntaban a Nora qué era para ella el feminismo, a lo que Nora respondía: "Para mi el feminismo es la lucha por la equidad social y es la lucha que el Islam explica cuando enaltece a la mujer por encima del hombre".

