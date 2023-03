La broma de Ramón Tamames sobre el consejo que le dio Feijóo ante la moción de censura

Ramón Tamames habla con Espejo Público a un día de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. Señala que en su discurso hará una crítica de los aspectos más enjuiciables de la gobernación de Sánchez y "el propio presidente me contestará con sus argumentos que estime oportunos".

Cree que la estrategia de Sánchez "cuando se queda solo ante el peligro es la de reaccionar con decisión". En esta ocasión y con motivo de la moción cree que "intentará presentar su ejecutoria como presidente del Gobierno de la mejor manera posible".

"No he percibido que Vox se haya arrepentido de presentarme"

Asegura Ramón Tamames que no ha percibido que Vox se haya arrepentido de presentarle como candidato a la moción d censura. A "los amigos de Vox" les ha encontrado normales y algunos han elogiado su rueda de prensa del jueves mientras que otros le han dado consejos como que eleve el tono de voz o que se extienda en determinados puntos.

Ya en su día Ramón Tamames dijo que España era una nación de naciones y afirma que nadie se escandalizó, por lo que no cree que nadie pueda hacerlo ahora. "En la constitución se habla de nacionalidad como el equivalente a nación", añade.

Sobre los argumentos que usará en su discurso, señala que son los que están flotando en el ambiente y no son secretos. Tiene previsto que la moción de censura dure en torno a 45 minutos. Considera que ese es el tiempo en que se mantiene la atención. A partir de una hora "la cosa empieza a a torturar un poco al auditorio, que es la gente que va a estar pendiente de la televisión y de la radio".

Críticas a la edad de Ramón Tamames

No le sorprende que haya quienes critiquen su edad. "Ya soy mayorcito para tener una idea de lo que me iban a decir algunos", afirma. "Estoy en la línea de que hay que hacer un esfuerzo y una especia de sesión especial porque es un auditorio muy amplio como creo que pocas veces se haya reunido en la era mediática".

Abascal ha reconocido que desde Vox ofrecieron liderar la defensa de esta moción a Alberto Núñez Feijóo pero este no aceptó. Iniciaron la búsqueda de una personas de "reconocido prestigio" hasta que dieron con Tamames.

Ramón Tamames no ha hablado con Feijóo en los últimos meses. "Si quisiera decirme algo me habría llamado y lo mismo por mi parte, pero desde hace meses no tenemos comunicación. A través de la prensa veo que dice de vez en cuando alguna cosa mía, Incluso ha dicho que si yo fuera su padre me recomendaría que no lo hiciera, le doy mis gracias a mi padre putativo como era San José", bromea.