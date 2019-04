Fue la tarde siguiente al asesinato, cuando, acompañada por su hermana y una amiga, Raquel afirma que se acerca a su domicilio a coger una bicicleta del trastero. Así describe el instante en el que descubre el revólver. "En ese momento vi el bolso. Me puse muy nerviosa, lo abrí con un asa y vi unos pañuelos, un guante ... Los aparté y vi otro bolso más pequeño. Casi me desmayo, no podía respirar. En el bolso pequeño identifiqué algo metálico, la parte central de la pistola".

Ese mismo día, tan solo un par de horas antes, Gago había participado en el dispositivo montado en torno a la capilla ardiente de Isabel Carrasco. Hasta ese momento no le había contado a nadie con quién estuvo segundos después del crimen. "Me quedé paralizada. No se me ocurrió ir a comisaría porque no me podía creer lo que estaba pasando. Me quedé bloqueada, en estado de shock. Necesitaba hacer cosas porque no quería estarme quieta, no podía creer la situación y me preguntaba si de verdad habían sido ellas. No comenté a nadie que la había visto", se justifica Gago.

Tras encontrar revólver, esperó más de un día para que se decidiera a avisar a un agente de la policía judicial. "Cuando me recuperé, me acordé de que conocía a Nacho de Policía Judicial, y le dije a mi hermana que le llamara. Le dijo lo que había pasado y Nacho me intentó tranquilizar, me dijo que le esperara allí. Llegó con un compañero, pero fue él quien entró a ver lo que había. Comprobó que era un arma".

Tras el impactante hallazgo Raquél Gago es detenida e imputada. Dos días después tendrá que explicarle a la juez por qué recibió una llamada de Triana tan solo dos minutos después del crimen. "Creo que respondí diciendo sí, no oí nada y colgué. Era un número desconocido. A lo mejor no colgué bien y por eso duró más la llamada. Al instante vi a Triana acercarse. Estaba Julio cuando recibí la llamada".

Tras esta sospechosa llamada, Raquél y Triana se encontrarían en la calle. Un encuentro casual según la propia policía. "Cuando llegó a mi altura la saludé y seguidamente Triana me dijo 'tienes abierto el coche', aunque no entendí si se trataba de una pregunta o una afirmación. Estaba tan metida en la conversación con Julio que no me di cuenta de lo que pasó". Es decir, que no se dio cuenta de cómo su amiga Triana introducía la bolsa con el arma en su propio vehículo