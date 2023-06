Los beneficios de convivir con perros o gatos: "Son unos excelentes compañeros de vida"

Más del 40% de los hogares españoles conviven con animales. Los perros y gatos son los más comunes porque son fieles, cariñosos y unos excelentes compañeros de vida. En definitiva, vivir con ellos mejora nuestro bienestar emocional

Isabel Buil directora de la Fundación Affinity, con la que Atresmedia ha renovado recientemente su acuerdo de colaboración, explica que los animales que viven con nosotros nos ayudan en muchísimas situaciones. Se convierten en una parte muy importante de nuestra red social de apoyo. Estar con ellos y cuidar de ellos nos ayuda a cuidarnos a nosotros tanto a nivel físico como emocional, señala Buil. "Los animales que viven con nosotros son un antídoto contra la soledad y contra el estrés", indica.

Susanna Griso, amante de los animales, ha entrado en el plató de Espejo Público con un perro. La presentadora ha explicado que si no ha traído a su perrita, de raza galgo, es porque es muy miedosa. "Ha tenido una vida muy dura, fue maltratada, y lleva muy mal de repente cambiar de ámbito y a pesar de que Lourdes me dijo que había que traer el perro al trabajo he venido acompañada del perro de un compañero", cuenta.

"Convivir con un animal maltratado te da otra sensibilidad"

Cuenta Susanna que haber tenido esta perra ha hecho despertar la sensibilidad en sus hijos. "A mis hijos les gustan mucho los animales, siempre han tenido perros muy simpáticos y divertidos pero ver el caso de un animal maltratado también te da otra realidad y otra perspectiva". Recuerda que la suya era una perra que no quería salir de la habitación cuando llegó a casa pero ahora ya camina libremente por la vivienda. Sin embargo, cuando llegan personas desconocidas se sigue escondiendo por su carácter asustadizo.

Mantiene la directora de la Fundación Affinity que tener un perro o un gato en casa ayuda a reducir el uso de las pantallas y a tener más actividad física. "Cuidándoles a ellos nos cuidamos a nosotros", indica.

A nivel emocional, son muy hábiles respondiendo a las emociones. "Cuando tenemos problemas de dificultad se convierten en un confidente maravilloso. Le puedes contar lo que quieras que no te va a juzgar y no se va a agobiar. Se usan mucho en terapias. Te encuentras perros adoptados que van muy bien para determinados programas de terapias", explica Isabel Buil.