Begoña Villacís: "Vamos a obligar a algunos a aprender a negociar"

Poco después de su etapa televisiva entraba en Ciudadanos. "Cuando creo en algo, soy muy valiente y hay que apostar. En lugar de defender los derechos uno a uno, como venía haciendo hasta ahora, pues hacerlo por muchos". Su diagnóstico de la capital es claro. "Madrid se ha convertido en una ciudad muy hostil, no solo porque está muy sucia, sino porque además nos presiona económicamente mucho, tanto con impuestos como con multas".

No se moja a la hora de decir con qué partido tiene más afinidad, aunque sus votantes, al menos la mayoría de los que la pararon durante la entrevista, sí que parecen tenerlo claro, votaban al PP. Pero cree que los votos a Ciudadanos vendrán de más partidos. En cualquier caso, queda mucho votante indeciso y Begoña aprovecha cualquier momento para escuchar, y hacer campaña. Nació en el 77, con la democracia, algo que no pueden decir ninguno de sus 3 principales rivales. "No tengo la experiencia política de ellos, pero tampoco tengo deformación política".