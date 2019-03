Bartolomeu Barceló: "La Infanta no comete ningún delito, no la veo en un banquilo"

Es el jefe de los fiscales en Baleares, Bartolomeu Barceló. Ha recibido en exclusiva a Espejo Público para valorar las actuaciones judiciales del caso Noos. Barceló considera que la actuación del fiscal Pedro Horrach en todo el caso está siendo impecable y se deshace en elogios para con él. "Pedro Horrach es un profesional como la copa de un pino. Es un hombres sensato que no se aparta del sentido común y que tiene sobrados conocimientos de derecho. Le dedica mucho tiempo a su trabajo en detrimento de otras cosas muy importantes en la vida", afirma.

Sobre la ruptura de la amistad entre Horrach y Castro por este caso dice, Barceló la desmiente y llega incluso más lejos acusando a los medios de comunicación de presiones. "Amparándose en el derecho de la libertad de expresión, se hace un flaco favor a lo que es el derecho a conseguir una información veraz. La mayor presión que tenemos es la de los medios de comunicación que se posicionan en uno u otro sentido".

No ha querido entrar a valorar a posibilidad de que el juez Castro archive o no la causa contra la Infanta. "No puedo valorar eso. Pero ¿alguien me puede decir dónde se recoge en el código penal que sea delito el conocimiento de las actividades de tu marido, independientemente que esas actividades fueran legales o no, que lo desconozco?. Ella no comete ningún delito", declara al tiempo que reclama que se respete la presunción de inocencia de cualquier persona. "Personalmente no veo a la Infanta sentada en un banquillo".

Por último, Barceló ha calificado como "impresentable" el vídeo que se ha filrado de la declaración de la Infanta. "Las decisiones de los jueces hay que respetarlas". Al tiempo que reconoce que, hasta le fecha, no se ha realizado ninguna petición de penas