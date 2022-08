Bárbara Royo, sobre la ley del 'solo sí es sí': "La ley ya existía pero ahora Irene Montero ha salido a explicarla"

La ley del 'solo sí es sí' que se acaba de aprobar en el Congreso se impulsó tras el caso de la violación múltiple que se produjo en Sanfermín por el grupo de jóvenes conocidos como 'la manada'. Una primera sentencia dijo que era abuso y una segunda condenó a los acusados como agresión sexual. La víctima de La Manada ha concedido sus primeras declaraciones. No siente que sea su ley y cree que es de todas las mujeres. La madre de la víctima cree que esta nueva ley servirá para tomar conciencia del miserable camino que han tenido que padecer muchas víctimas.

La abogada Bárbara Royo señala que la ley no es fruto de la valentía ni pone el foco en el consentimiento. "El foco en el consentimiento ya estaba y la mayor prueba es el caso de La Manada. La joven declaró en el juicio que no había dicho que no porque estaba en shock. Los delincuentes fueron juzgados por abuso sexual , coacciones y un delito con intimidación y agresión sexual y no existía esta ley".

Apunta además Bárbara Royo que el caso de 'La Manada' puso la reflexión encima de la mesa pero la ley ya existía. Para la jurista esta ley no es "ni mejor ni empeora la situación de las mujeres ante este tipo de delitos: La deja igual".

El periodista Antonio Arráez cree que la confusión que podían tener antes muchos hombres por el hecho de que se pensaran que no era un abuso si una chica se iba con una panda y estaba a lo que ellos dijeran. "Ese debate y esa confusión se ha puesto encima de la mesa, se ha debatido y se ha diluido", determina. "Ahora todos tendremos clarito que una chica aunque esté en tu cama puede llegar un momento en que diga "me voy"".

Responde la jurista que aunque muchos hombres no lo tuviesen claro la ley estaba a disposición de cualquiera: "Ahora lo tenéis claro porque ha salido Irene Montero informando del contenido de la ley, pero es exactamente igual".