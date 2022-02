Bárbara Royo, sobre los polémicos audios de Carlos Santiso: "Es un comentario privado que no es condenable"

Carlos Santiso, entrenador del Rayo Vallecano femenino, está en el centro de la polémica por unos audios en WhatsApp en los que incitaba a su cuerpo técnico a cometer una violación grupal emulando a los jugadores del Arandina. Se trata de unos audios de hace 4 años que han abierto el debate sobre si este técnico debería estar en activo.

Apunta la abogada Bárbara Royo que es un comentario "bochornoso y deleznable". Lo compara con el mensaje que envió por Telegram Pablo Iglesias diciendo que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara. "Ahí vemos a los colegas de Pablo Iglesias condenando esto pero defendiendo lo otro", afirma.

Incide la letrada que según el artículo 25 de la Constitución existe la reinserción social de los penados. Aclara que en este caso no hablamos de un penado, sino de una broma pero aunque fuese un delito la Constitución habla del perdón y reinserción. "Estamos diciendo que no se le puede perdonar a un señor que es un asqueroso y mandó ese comentario privado que no es condenable".

Mantiene Bárbara Royo que en España se ha salido en ruedas de prensa diciendo que los penados e incluso asesinos tienen derecho a segundas oportunidades. "Parece que el pueblo tenemos la facultad de poder decirle al Rayo o a quién sea si tiene que perdonar o no", subraya.

