Bárbara Rey: "Me pudo matar muchas veces, estrangulándome o con un revolver"

Hace tiempo que se conoció el relato de Bárbara Rey en el que afirmaba haber sido víctima de maltratos por parte de Ángel Cristo. En relación a la violencia de género, Sofía Cristo, hija de Bárbara y colaboradora de Espejo Público, pregunta en la entrevista, a su madre, si cree que podría haber pasado a engrosar las listas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas.

"Si, hubo ocasiones en las que yo... yo pasé mucho miedo, hubo ocasiones en las cuales podía perfectamente haberme matado. Algunas veces tratando de estrangularme, en otra ocasión con un revólver", responde la actriz, afectada por la emoción .

"En el circo había mucho machismo"

Bárbara le cuenta que "ocurría mucho en el circo. El circo se consideraba que era una familia, pero había mucho machismo. Muchísimo machismo. También a las mujeres, que vivían en el circo, les parecía normal que en un momento determinado tu padre me pudiera maltratar."

"Jamás hubo nadie que saliera a defenderme"

La artista también reconoce que el resto de integrantes del circo, eran perfectamente conscientes de los malos tratos que sufría ya que "lo escuchaban desde fuera. En una caravana, en un descampado por la noche, ellos oían los malos tratos, las vejaciones, todo."

Refiriéndose al resto de mujeres del circo, explica que a su juicio, "pensaban que eso era lo normal porque a ellas también les pasaba".

Abandono de sus seres queridos

"Me dolía en el corazón que gente que yo quería, y que me habían querido muchísimo porque yo siempre les había tratado bien, me abandonaban", añadía Bárbara, que también entiende que esas personas sentirían miedo a enfrentarse a la persona que les proporcionaba trabajo, al ser Ángel Cristo el dueño del circo.

El momento más duro

Sofía le pregunta por los momentos más difíciles, que Bárbara ha revivido recientemente por la serie producida por Atresmedia, 'Cristo y Rey', a lo que la también expresentadora de televisión admite que fue "estando embarazada de Ángel, me dio una paliza enorme y me dio patadas en el vientre y todo. Ese momento... lo pasé muy mal."

"Le sigo teniendo cariño"

Bárbara Rey admite haber llorado muchísimo y "cuando me separé de mi marido, sigo llamándole 'mi marido', imagínate, que a tu padre todavía le sigo teniendo cariño con todo el daño que me hizo".

Siempre a disposición del hombre

Sofía Cristo compara este hecho con el Síndrome de Estocolmo y su madre le reconoce que "puede ser", por todo lo que dice haber ayudado y perdonado a Ángel Cristo. "He tenido una capacidad de perdón muy grande", a parte de trabajar en el circo, Bárbara asegura que ella le compraba la ropa "porque a el no le gustaba ir de tiendas, hacía la comida, limpiaba la ropa y calzado... yo estaba siempre a disposición del hombre."

"Ahora estoy muy bien"

Finalmente Bárbara explica que con los años ha cambiado la perspectiva de la vida y afirma que actualmente se encuentra "muy tranquila y relajada" viendo que sus hijos, Ángel y la propia Sofía, así como su nieta, están bien, y con eso "soy feliz".