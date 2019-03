El bailaor Joaquín Cortés, absuelto de estafa y apropiación indebida

Joaquín Cortés sigue considerándose poco profeta en su tierra. "Me tratan mucho mejor fuera que en mí país y no lo entiendo". Acaba de ser absuelto de estafa y de apropiación indebida. "Siempre he sido inocente, pero me han querido meter en una historia que nada tenía que ver conmigo", asegura.

"He perdido mucho con esta historia y sobre todo que la gente piense que eres un delincuente. Los medios de comunicación nunca piden disculpas", se lamenta profundamente. Joaquín Cortés ha reconocido que ha "sobrevivido" a esta situación gracias a su posición en el mercado del espectáculo a nivel mundial. "Este mercado mundial es el que ha hecho que yo siga sobreviviendo, pero mi imágen pública en España se ha deteriorado de manera implacable".