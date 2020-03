"Ayer se nos murió una persona con coronavirus en las manos porque no llegaba el oxígeno"

Rafael Aguilera, alcalde de la localidad gaditana de Alcalá del Valle, denuncia la falta de medios para tratar a los contagiados de coronavirus de una residencia de ancianos.

Un total de 58 personas han dado positivo en este pueblo de Cádiz. Lamentan que no tienen cocineros, ni enfermeros ni médicos. "El virus no mata, lo que mata a la gente es el sistema, ayer se nos murió una persona en las manos porque no llegaba el oxígeno", aseguraba desesperado el alcalde.

Explica que cada vez que tienen que pedir una ambulancia el trámite se convierte en una odisea, lo mimo ocurre cuando necesitan una ambulancia, plaza en un hospital, o cuando ingresan un enfermo positivo y le devuelven al paciente.

Rafael Aguilera no entiende que ahora la administración haya decidido trasladar a los enfermos cuando ellos han habilitado espacios para que puedan permanecer en cuarentena en el pueblo. "Esto denota una gran incompetencia ante una situación crítica, necesitamos una política de altura para que los seres humanos sufran lo menos posible, hoy por hoy tratan a las personas como si fueran mercancía", denuncia.

Cree el alcalde que si fallan las ambulancias es porque no hay coordinación dentro del servicio andaluz de salud.

Desde la Junta de Andalucía Pepe Repiso, director general de cuidados sociosanitarios, señala que las residencia de ancianoses de titularidad municipal y "si los abuelos están desasistidos el responsable es el alcalde del municipio de Alcalá del Valle".

La Junta de Andalucía asegura que "algo no se hecho bien en la residencia"

Desde la Junta de Andalucía Pepe Repiso, director general de cuidados sociosanitarios, señala que la residencia de ancianos es de titularidad municipal y "si los abuelos están desasistidos el responsable es el alcalde del municipio de Alcalá del Valle".

Asegura que se enteraron de la situación el pasado miércoles por la noche y el jueves por la mañana él mismo se personó en la localidad. Entre el viernes y el sábado relata que el alcalde les firmó un documento de cesión porque se sentía incapaz de gestionar el centro. Cuenta que el inspector médico les ha recomendado el cese temporal de la actividad en la residencia y el traslado de los ancianos a la Línea de la Concepción que está cerca de un hospital. De 44 abuelos, 37 han dado positivo en coronavirus y de 23 trabajadores, 19 han contraído el virus, por lo que Repiso cree que "algo no se hecho bien en la residencia de Alcalá del Valle".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.