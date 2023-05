Aurelio Manzano, sobre Amber Heard en Madrid: "Prefiere llevar un perfil bajo, el juicio le vino fatal para su imagen"

El reportero del programa Espejo Público, Álex Álvarez, se ha desplazado hasta una urbanización de alto nivel adquisitivo en Las Rozas, al noroeste de Madrid, para contar los detalles que ha tenido la actriz Amber con los vecinos y fotógrafos que han podido verla en las últimas horas.

En el plató del programa, el periodista Aurelio Manzano considera que Amber "prefiere llevar un perfil bajo ya que sabe que todo lo del juicio le vino fatal para su imagen" y que afortunadamente para la actriz "no tiene la cara de Julia Roberts" por lo que puede pasar desapercibida y no es tan reconocible en su nuevo vecindario. Sobre su cambio de nombre a Martha Jane Camary, exploradora profesional estadounidense, y que al parecer utilizó para alquilar una casa en Mallorca, Manzano explica: "Que se haya cambiado de nombre y haya hecho esa mezcla con esa heroína del siglo XIX es una cosa extraña".

La actriz, que ha dado un giro de 180 grados a su vida, tras ser condenada por el delito de difamación contra el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' Johnny Depp, habría elegido España por su facilidad con el idioma. Según Nando Escribano de Espejo Público: "Ella vivió en Austin, Texas y tenía muchos vecinos latinos, y luego estuvo saliendo con un actor de telenovelas y por eso habla tan bien español, con acento mexicano".

Diego Revuelta, periodista del programa, compartió con los compañeros de plató, una anécdota que tuvo con Amber Heard en Nueva York hace aproximadamente 10 años, cuando aún no era conocida en Hollywood: "Fuimos a cenar cuando estaba saliendo con Michelle Rodríguez, la actriz de 'The Fast and the Furious', era su novia de ese momento". Y explica como fue esa "noche loca" a la que hacía referencia su compañero Nando Escribano, y que define como un cúmulo de casualidades de la vida.