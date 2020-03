"Aunque España elimine el coronavirus podemos importar casos asintomáticos y volver a empezar"

El virólogo Estanislao Nistal cree que las estadísticas podrían determinar que el coronavirus afecta más a los hombres porque hay más varones fumadores o con problemas de obesidad o hipertensión que mujeres. También pone de relieve que está demostrado que los estrógenos que generan las mujeres durante el embarazo podrían hacer que respondieran mejor a las infecciones, aunque en este caso aún no hay estudios que lo respalden.

Asegura que España tendrá unos días con un aumento considerable de las cifras de víctimas mortales. Cree que de cara a combatir la pandemia hay que tener la vista puesta en qué va a pasar dentro de 6 meses. "Imaginemos que cerramos todo y dejamos un hilo mínimo de suministros y dentro de 3 meses no hay ningún caso en España, así la economía van a sufrir mucho pero en otros países cercanos no cerrarán y el virus se seguirá propagando", advierte.

Señala que por el momento no hay entrenamiento del sistema inmune y aunque consigamos tener el virus a raya en España podemos importar casos que estén asintomáticos y se vuelva a generar una situación de contagios masivos. Cree que esto podría producirse cuando tengamos nuevamente un libre tránsito de personas. "Hasta que no haya vacuna tendremos que pensar que esta enfermedad no va a desaparecer", explica.

Para este virólogo, la situación del coronavirus es permanente por el momento. Quiere dejar claro que no todas las vacunas funcionan a la primera. "Con esa vacuna podría suceder que se requieran refuerzos", subraya.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.