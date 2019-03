Aumentan en España los contratos a tiempo parcial en 2013

Ana y Claudia son dos gaditanas que vinieron a Madrid en busca de una oportunidad que nunca les llegó. Los únicos trabajos que les han ofrecido no superan ni el salario mínimo. Ana tiene 29 años y es diplomada en Turismo. Trabajó tres años en Londres y, a pesar de su formación no encuentra nada. Se ha conformado con un empleo de 28 horas que no llega a los 700 euros. Tiene que pedir ayuda a la familia para vivir. "Los horarios son rotativos, por lo que no te permite coger otro trabajo".

Claudia tiene 39 años y hace 4 que no cobra una nómina. Asegura sentirse frustrada por no encontrar un empleo que se ajuste a su formación de integradora social. Ahora trabaja en el auropuerto en facturación por el que cobra 540 euros al mes