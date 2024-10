Los audios de Bárbara Rey y el rey emérito: "El programa de televisión de Bárbara se canceló por la presión de la reina Sofía"

Después de conocer las fotografías del Rey emérito y Bárbara Rey publicadas por una revista holandesa ahora salen a la luz los audios de aquella relación del pasado. El medio OKdiario publica conversaciones entre ambos en las que queda patente la complicidad que existía entre los dos. Espejo Público se hace eco de esas grabaciones emitiendo un fragmento en el que Bárbara Rey se mostraba visiblemente enfadada.

Se trata de un audio fechado en 1997 en el que se demostraría el chantaje de Bárbara Rey a don Juan Carlos. Amenazaba entonces con tirar de la manta y provocar consecuencias demoledoras. En las grabaciones se quejaba de estar desprestigiada en su país.

"Yo soy una mujer que me he dedicado por completo a él (Juan Carlos I) y no estoy dispuesta a aguantar ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece. Yo estaba aguantando y callando, porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa como es él (Juan Carlos I), que la gente se entere de cómo es él, si él se merece estar donde está, si su familia se merece estar donde está. Si se cree que con la prepotencia y con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país. A mí, a María García García que nació en Totana un día y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino... ¡no lo va a conseguir! Porque yo voy a morirme, a mí me van a matar pero me van a matar con la cabeza muy alta".

Según afirma Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OK Diario, hay dos etapas de chantaje en la relación. La primera la data en el año 1994 que es en la grabación de las fotos que publica la prensa holandesa. "Ahí hay una paella trampa porque ella decide que quiere chantajear al Rey y ella quiere obtener pruebas. El escenario se monta en su casa de Boadilla del Monte (Madrid), que ese era el piso franco del CESID, el antiguo CNI. Este chantaje acaba derivando en que se le ofrezca un programa de TVE además del chantaje económico hasta el 2004", mantiene.

"Cuando Bárbara se queda sin el programa se articula un segundo chantaje que es en el año 1997"

Rodríguez Losantos señala que por la presión de la reina Sofía este programa de televisión se acaba cancelando y cuando Bárbara se queda sin este espacio en televisión va al segundo chantaje que es el de 1997. Ella en ese momento no tiene ningún programa en TVE y reclama un nuevo pago en forma de especie. "Cuando graba estos primeros años en 1994, estos audios se los hacen llegar al Gobierno de Aznar, concretamente al secretario de Estado en ese momento que había sido jefe de protocolo de la Casa Real".

Prosigue contando la periodista que cada vez que el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Junior, salía de viaje llevaba este material en una especie de riñonera de Disney por si había que usarlo en un momento dado. "Bárbara piensa que la van a matar y usa a su hijo como una especie de escudo humano. Las fotos no eran un seguro de vida porque pidió dinero y exigía programas en la televisión".

"La relación que tenían iba más allá de la relación sexual"

La presidenta del medio que publica los audios establece que en esta historia "se mezclan dos cuestiones importantes: la cuestión del amor y de la relación que tenían y otra que no era solo una relación sexual". "Tenían una confianza elevada y él comparte detalles de política nacional y actual con Bárbara Rey", Explica que existen más audios, incluso con más relevancia que lo que se ha publicado hasta ahora.

Añade además que en aquella época "ella estaba en un momento que tenía una enfermedad que le suponía una rémora en su trayectoria. Existían reticencia a contar con sus servicios como artista".

La opinión de Paco Marhuenda sobre las imágenes del Rey y la artista

Paco Marhuenda, director de La Razón y colaborador de Espejo Público, mantiene sobre este asunto que "el Rey no se puede defender, no puede hablar se diga lo que se diga, no puede entrar como un tertuliano como yo". Pone como ejemplo las historias de amantes como el expresidente de la República francesa François Miterrand, cuyo idilio con una amante era conocida. Cita también al exministro José Luis Ábalos. De él dice que "viajaba con una chica odontóloga pagando 1.500 euros en cada viaje". "Eso es lo que es, lo hemos visto en 'Pretty Woman' no pasa nada. Á mí Ábalos me cae bien pero es de una familia humilde, no se podía permitir esos pagos. A mí que me explique el ritmo ese de vida de dónde lo saca. Yo he estado donde él y no me hubiera podido permitir una estudiante de odontología que me haga compañía".