Atraca una tienda amenazando con prenderle fuego y acaba en el hospital

La crisis ha llevado a muchos a tomar decisiones desesperadas. Un hombre a punto de perder su casa y la de su madre, y ante la amenaza del desahucio, decidió atracar una tienda de "compro oro" amenazando con prenderle fuego. El resultado no pudo ser peor. El atracador y el dependiente de la tienda acabaron ingresados con graves quemaduras. "El hombre entró en el local diciendo que le iban a desahuciar y que le diera todo el dinero", asegura Marco, el dependiente del local situado en la localidad valenciana de Algemesí.

Lo cierto es que detrás de este atraco se esconde una vez más, el drama de un hombre desesperado. Antes de cometer semejante locura, Marcos, el atracador, dejó escrita una carta a su madre a modo de testamento. "Mamá siento mucho haber terminado así. Ya no hay otra solución, nos han enviado la carta de embargo y te van a quitar la casa. Voy a hacer lo único que nos podía evitar la ruina. Si me pasa cualquier cosa quiero que me incineren", lee la madre del joven.