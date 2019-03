Atemorizados por un vecino que acumula basura en su casa

Los vecinos de un inmueble de Valladolid se encuentran alarmados ante la presencia en su bloque de un inquilino problemático. Este vecino ya ha sido deshauciado de otro inmueble donde vivía rodeado de malos olores, arañazos y basura por todos lados. "Él tiene un problema, pero este hombre necesita una ayuda. Nosotros no queremos cargar contra él, pero queremos que reciba ayuda. No queremos que pase lo mismo que en el otro edificio", asegura Jorge, el presidente de la comunidad donde vive.

"Me han retirado el agua de la vivienda y les he denunciado. No tengo nada que ocultar. Solo están utilizando a la televisión para este tema", se defiende este vecino.