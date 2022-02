"La asistente social le dijo a mi inquilina que no tiene que pagarme el alquiler porque es vulnerable"

En agosto de 2019 Margarita alquiló su piso a una señora que, asegura, le engañó sobre su situación económica. El segundo mes las cuentas empezaron a fallar, ya que no le pagó la cuota entera, ni tampoco se hizo cargo del pago de la luz ni del agua. Ya en el mes de marzo de 2020 dejó de pagar por completo. "Me dijo que su asistencia social le había dicho que no tenía por qué pagarlo porque era vulnerable", lamenta.

Margarita no entiende que mientras que en su casa vive una mujer con sus dos hijos mayores de edad ella y su pareja tengan que residir en un piso de alquiler con un bebé de 20 meses y haciéndose cargo de los gastos del alquiler y la hipoteca. "Para no perder todo por lo que he luchado durante toda mi vida", lamenta.

"Yo por qué tengo que pagar con mi trabajo y mi esfuerzo a esta señora para que ella viva sin pagar nada con dos hijos mayores de edad. Me consta que en este momento un hijo suyo se encuentra de viaje en Italia cuando yo no puedo pagar mi vivienda ni puedo hacer uso de ella porque está haciendo uso gratuito esta señora", reclama.

Espejo Público ha hablado con esta inquilina moroso. Asegura que es incierto que no pague nada desde marzo de 2020. Mantiene además que tiene previsto dejar la casa cuando tenga sus cosas recogidas pero no ha querido decir cuándo será eso.

La propietaria tiene que hacer frente a 2 hipotecas, 2 suministros y 2 pagos de la Comunidad. "Lo triste de esto es que a ellos les hacen un informe de vulnerabilidad y presuntamente esta señora está trabajando. Yo no soy escudo social de nada. El hecho de ser vulnerable no te da derecho a todo", apunta la propietaria. Margarita recomienda a todos aquellos que se vean en esta situación como la suya que se unan a la plataforma: "Ley antiokupa".

