"La mujer que okupa mi casa tiene una ayuda y cobra en negro pero ni me paga ni abandona el piso"

Alma y Dani tenían su piso alquilado en Ribatejada, Madrid. Cuando llegó la pandemia su inquilina le dijo que tenía problemas económicos. Le perdonaron algún mes, pero desde febrero no les ha vuelto a pagar y han tenido que vender su propia casa.

La pareja se ha visto obligada a irse a vivir con sus padres a un pueblo de Guadalajara. Lamenta que su vida haya cambiado de un día para otro. Las niñas siguen teniendo la vida en la zona en la que vivían antes y se ven obligados a recorrer largas distancias para llevarlas al colegio. "Es tiempo y madrugones para mis hijas, nos ha cambiado la vida del todo", lamenta.

Duermen en un colchón en el suelo en casa de sus padres y han perdido todas las comodidades propias de tener un hogar propio. Denunciaron los impagos en julio, la inquilina se tenía que haber ido en agosto pero se niega a abandonar el inmueble porque asegura que no tiene dónde ir. Están a merced "de la voluntad de esta señora y de lo que ella quiera hacer".

Han hablado con ella varias veces y dice que no se va porque no tiene dónde ir pese a que asegura que trabaja y cobra un sueldo en negro y además tiene una ayuda por no tener trabajo. "Cobrará más que yo", apunta esta propietaria.

