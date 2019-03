Así son las condiciones de la macrofiesta de Nochevieja en la Cubierta de Leganés

"Queremos negociar solo con la empresa Space, dejando de lado a Diviertt, aunque todavía no tenemos nada firmado", asegura Julio Torres, gestor de La Cubierta de Leganés. Torres considera que los requisitos que su empresa impone a todos aquellos que quieren alquilar su local "son muy severos" y ha confirmado que negociaron con Miguel Ángel Flores para utilizar la Cubierta como lugar donde celebrar la tráfica fiesta de Halloween, pero que a la empresa Diviertt le parecieron "excesivas" las condiciones del contrato.

Los requisitos que exigen los propietarios de La Cubierta son severos. Quien desee alquilarlo deberá cumplir algunas condiciones como no sobrepasar "nunca" el aforo máximo. Aunque el legal en la Cubierta es de 15 mil personas, no se permite sobrepasar los 12 mil asistentes. Un aforo que incluye a todo el público, es decir, tambien trabajadores, seguridad o invitados. Por eso, no se permite vender más de 10.500 entradas.

También se obliga a acatar el plan de seguridad que impone la Cubierta. Un plan con dos directores, coordinador de seguridad, 20 vigilantes, 10 controladores de acceso y 44 auxuliares. En total, 76 personas. Un equipo que exigen aumentar si el evento lo require, por ejemplo, doblando el equipo médico. Asimismo, se demanda un seguro de responsabilidad civil de un mínimo de 1.5000 euros, para cubrir los posibles daños a terceros. El cliente tendrá además que pagar el total del precio del alquiler del recinto antes de la apertura de las puertas para el montaje del evento. A este precio se le suma una fianza de 6000 euros que se deberá abonar para solventar posibles incumplimientos.

El contrato de la Cubierta exige también al futuro inquilino estar al corriente de todos sus pagos, como el la Seguridad Social, incluyendo que todos sus trabajadores estén dados de alta. Condiciones muy rigurosas que poco o nada tienen que ver con las que aparecían en el contrato entre Diviertt y Madridec para el alquiler del Madrid Arena.