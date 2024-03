Así se puede "comprar gratis" a cambio de objetos que ya no utilizamos

La economía colaborativa gana terreno y un buen ejemplo son los puntos de intercambio que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Se conocen como puntos Remad y la filosofía es reutilizar objetos a los que se les puede dar una segunda vida. El intercambio es entre particulares, es decir, que unos dejan en estos puntos lo que ya no usan y otros se los llevan a casa.

¿Cómo puedo llevarme un objeto?

Todo este sistema es gratuito, lo único que tenemos que hacer es registrarnos en la web, buscar el objeto que nos interesa y reservarlo para luego ir a recogerlo al punto limpio donde se encuentra. Sólo por darnos de alta nos adjudican puntos en nuestra cuenta que podremos cambiar por algún objeto. Además, cada vez que entregamos un objetos que ya no usamos nuestra cuenta de puntos para "comprar gratis" crece.

Si le interesa algo sea rápido porque la mayoría de los objetos que hay se reservan rápidamente, "hay mucho movimiento" aseguran los encargados de estos puntos de intercambio. Los objetos más demandados entre estos objetos de segunda mano son las bicis y de vez en cuando llegan "joyas inesperadas".

¿Qué tipos de artículos puedo encontrar?

En el catálogo virtual podemos encontrar objetos de todo tipo relacionados con estas tres categorías:

Deportes y ocio

Hogar

Infancia

De momento no se recogen artículos tecnológicos pero están pensando poder incorporarlos en el futuro. La iniciativa arrancó en el año 2019 y aseguran que está funcionando muy bien porque ya se han

en casi cinco años.

Desde bicis a equipos de esquí

Aquí podemos encontrar de todo pero a veces llegan objetos sorprendentes nos cuenta uno de los operarios "una vez una pareja de mejicanos de vacaciones es España entregaron unos esquís nuevos porque no les compensaba el precio de llevárselo en el avión, eran recién comprados". Esto está claro no es lo habitual pero de vez en cuando nos cuenta Víctor Sarabia, Director General de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, llegan objetos de cierto valor o que parecen tenerlo como "cuadros que aparentemente tenían algún valor y luego se ha demostrado que no". De momento, apunta Sarabia "no hemos encontrado ningún Van Gogh".

Este sistema de economía circular existe en otros países de Europa y es una buena forma de reutilizar objetos que nosotros ya no usamos pero que están en buen uso. Es una forma de evitar que cientos de artículos terminen en el trastero o en la basura. El único requisito es que llevemos objetos en buen estado.