Así es 'Patri Fashion', la 'influencer' de moda con síndrome de Down: "No me gusta que se me queden mirando fijamente"

'Patri Fashion' es una influencer que tiene en sus redes más de 200.000 seguidores. En sus perfiles cuenta cómo es su día a día y deja clara una idea: "Está muy orgullosa de tener síndrome de Down".

Lo que menos le gusta de su condición es que se suele sentir muy observada, la tratan como a una niña pequeña pero Patricia tiene 26 años. Cuando hace cosas como ir a un bar y pedirse una cerveza la gente se sorprende. Le ofende que le comparen con otra persona de síndrome de Down, ya que "cada uno tiene diferentes gustos". "Claro que me puedo enamorar, tengo sentimientos, me gusta tener pareja. Tengo amigos y me gusta salir a disfrutar", dice sobre sus gustos personales y tiempo libre.

"Me encanta hacer vídeos de maquillaje y de moda"

Uno de sus planes es el de mudarse a Madrid ella sola. Es de Alicante y actualmente trabaja en una zapatería. Atienda a Espejo Público desde su habitación, el plató improvisado desde el que graba sus vídeos. Le encanta hacer contenidos de maquillaje y de ropa. Vídeos que complementa también con los de algunos bailes.

Uno de sus vídeos más exitosos fue en el que hablaba de su síndrome de Down. Mostraba los atributos que le hacen diferente: estatura, orejas, manos pequeñas, ojos almendrados, pelo laceo y fino. Cree que las personas con síndrome de Down pueden conseguir sus sueños y hacer lo que ellos quieran.

"Queda mucho por hacer y los prejuicios siguen estando ahí"

Juan Soto Ivars cree que a las personas con Down se les infantiliza constantemente. "Durante mucho tiempo ha habido mucho estigma. Se les encerraba en sus casas y no se les daba atención temprana", destaca.

Pablo Pineda es un referente de integración para las personas con este síndrome. Él fue el primer europeo con síndrome de Down que consiguió el título universitario, fue concha de plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián y embajador de la fundación Adecco. Cree que poco a poco se va avanzando y esta no es la misma sociedad en la que él creció. Aún así considera que queda mucho por hacer y los prejuicios siguen estando ahí. "Hay que luchar contra los prejuicios y los clichés". Él mismo ya ha pasado esa etapa aunque señala que ser famoso le ayuda un poco.

Asegura que la concienciación tiene que empezar con la familia, pero esto es una cadena que acaba en el mercado laboral. Es una cadena de querer cambiar las cosas y también de actitud y de intentar ver que tenemos prejuicios y corregirlos.