Así intentan apuntalar los abogados de Daniel Sancho su estrategia de defensa: "los testigos pueden atenuar la pena"

La defensa de Daniel Sancho podría estar buscando testigos para tratar de apuntalar su estrategia de defensa. En las últimas horas se ha visto a la madre del joven con dos hombres que podrían ser amigos de Daniel Sancho o incluso posibles testigos para la causa.

Sancho se encuentra en la cárcel de Koh Samui acusado del asesinato del doctor Edwin Arrieta, al que presuntamente habría matado y posteriormente descuartizado para arrojar sus restos al mar y a contenedores de basura. Según se ha encargado de apuntalar la acusación Sancho habría tenido premeditación en el crimen, por lo que las autoridades tailandesas podrían pedir para él la pena de muerte.

"Es lógico que la defensa intente dar con testigos para atenuar la condena"

Luis Garrido, periodista en Bangkok, cuenta a Espejo Público la última hora del caso. Apunta que la Policía Tailandesa tiene ya claro el móvil del crimen. "Consideran que hay premeditación e intentarán conseguir la pena de muerte. Es lógico que la defensa trate de dar con testigos para atenuar esta posible condena. Aunque será difícil es una estrategia adecuada en estos casos".

Two Yupa, artista tailandesa afincada en España desde hace años, apunta que la familia de Edwin Arrieta no puede repatriar sus restos humanos al no tener el certificado de defunción y esto les causa un gran malestar. Solicitan ayuda a la embajada de Colombia en Tailandia y también a Asuntos Exteriores.

Los padres de Daniel Sancho tendrán que hacer frente a un gran desembolso económico en Tailandia

Los padres de Daniel Sancho tendrán que hacer un gran desembolso para costear su estancia en Tailandia cuando visiten al joven. Apunta Two Yupa que el coste de la vida en Samui y Pucket es caro. "Una casa para vivir, pagar alquiler, hoteles es caro... Alquilar por un periodo largo podría ser más económico que hacerlo al día".