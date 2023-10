Así funciona el negocio de los 'farsanteros': "Había dado 14.600 euros, un mechón de pelo y la cabeza de una lubina"

La santería sigue creciendo en España, este negocio mueve ya más de 3.000 millones de euros con transacciones, pagos, servicios y trabajadores. Pero los orígenes de la santería no son de ahora sino se remiten a la tribu de Yoruba que vivía en lo que hoy es Nigeria. Estas viejas creencias viajaron junto a los africanos que eran vendidos como esclavos en América.

Diego Revuelta consigue hablar con Pili, una mujer estafada por un santero que pagó 31.000 euros a un vidente por un problema personal de un familiar: "Había que hacer un ritual para poder liberar a esta persona del maleficio que le habían hecho." Pero Pili no paga 31.000 euros de golpe: "Primero me pidió 14.600 euros, me dice que tenía que comunicarse con los espíritus para que le dieran instrucciones tras esto me dice que en este momento no se puedo comunicar con ellos."

"Yo le miré a los ojos y me di cuenta de que me estaba engañando"

Ahí esta mujer se da cuenta de que no tendría que haberle dado el dinero, pero ya era demasiado tarde: "Había dado 14.600 euros, un mechón de mi pelo y la cabeza de una lubina. Yo le mire a los ojos y me di cuenta de que me estaba engañando, y me pregunte a mi misma el porque me estaba comportando así, que es lo que había pensado en ese momento para hacer esto."

Pili iba a recuperar 15.000 euros y acabo perdiendo otros 15.000, esta mujer afirma que llego a creerse todo lo que el santero le decía y hacía todo lo que le pedía: "Hacía todo lo que me pedía porque yo quería de alguna manera quitarle a esa persona el maleficio que tenía." Y aunque el santero le pedía cada vez más dinero ella afirma: "Pensaba que era necesario porque no podía terminar lo que tenía que hacer." Muchas de las víctimas de los santeros se avergüenzan de haber sido estafadas de esta forma y prefieren no contárselo a nadie de su entorno.

¿Cómo consiguen los santeros a sus víctimas?

Los santeros consiguen contactar con las personas a través de la repartición de folletos, en diferentes estaciones de autobuses, metros o cualquier sitio que sea concurrido. Además de ponerlos en las lunas de los coches, en el momento en el que una persona recurre a ellos ya es muy difícil dejarles ya que los santeros presionan mucho a sus víctimas para generarles miedo y que no quieran alejarse de ellos. De esta forma consiguen que les den todo el dinero que les pidan.

Nuestro reportero Diego Revuelta consigue contactar con un santero e incluso se somete a una limpieza espiritual para saber si funciona o no. Este santero es un 'babalawo', que significa el padre del conocimiento y así poder ayudar a cualquier persona que acuda a él. Este sacerdote se llama Vicente y tiene un título oficial que le permite ejercer para poder hacer estos rituales, de hecho afirma que hace tres o cuatro rituales diariamente a personas que viven una situación amorosa, sentimental, laborales...

Vicente afirma lo siguiente: "Yo he tenido muchos casos de personas que han sido estafadas, por miedo." "También vienen muchos famosos a mi tienda e incluso artistas...." La gente acude a él por no poder solucionar algo importante de sus vidas, es un ejercicio de fe. De hecho, este santero nos afirma que cuando peor van las cosas en el mundo a ellos es cuando mejor les va.

Todas estas prácticas son muy comunes, de hecho el colaborador Joaquín Torres afirma que Cristina Tárrega cuando dejaron de ser amigos le hizo un conjuro: "Me hablaban de que había metido mi nombre en el congelador. Me decían que yo tenía que encender una vela para protegerme." "Cuando entras en estos mundos no sabes cuando ni como va a ser el final."

Los productos estrella: incienso y agua florida

Un empresario nos enseña su nave industrial dedicada a la santería. Está nave es la que más suministra a toda Europa: "Nosotros tenemos dos naves, de aquí sale muchísima mercancía al resto de Europa: Alemania, Italia, Francia,... " Los productos estrella son dos: inciensos para el bienestar o bien el agua florida con nada menos que 22 cualidades distintas."

Pero esto no queda aquí, este empresario también nos cuenta qué comunidades españolas son las que más demandan estos productos: "La zona costera de Valencia o Andalucía." Además afirma que en tiempos de crisis es cuando más productos venden, la gente tiende a refugiarse en este tipo de productos cuando las cosas no van bien.