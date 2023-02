Así es el 'delirio de identidad', el trastorno que podría estar sufriendo la joven que asegura ser Madeleine McCann

La psicóloga Lara Ferreiro analiza el comportamiento de Julia Faustyna, la joven que asegura ser en realidad Madeleine McCann. Señala la experta que hay distintos puntos de su comportamiento que hacen pensar que esté padeciendo un delirio de identidad. Un trastorno por el cual ella en su cerebro cree que es Madeleine, la pequeña que desapareció en Praia da Luz (Algarve) en 2007.

Según algunas fuentes en el pasado la joven ya habría creído ser otras personas. Apunta la psicóloga que las personas que sufren un trastorno de identidad creen que si su entorno se opone a sus creencias se está confabulando para que no se sepa la verdad.

A la facultativa hay varios aspectos del relato de Julia que no le cuadran. No le encaja la amnesia traumática que alega la joven. "Cuando algo es muy traumático no lo puedes olvidar y te lleva a flash back que tu memoria no puede borrar", señala. Julia mantiene además haber sido ha víctima de abusos y que se enfrentó a su abusador cuando Ferreiro afirma que la mayor parte de las víctimas tiene parálisis y no se suelen enfrentar.

Ante cualquier tipo de trastorno la psicóloga recomienda acudir a un especialista. "Ante las personas que sienten que tienen algún tipo de problema psicológico se recomienda que se ponga en manos de profesionales tanto a nivel psiquiátrico como psicológico", afirma. Con frecuencia este tipo de delirio se combina con esquizofrenia o alteraciones neurodegenerativas.