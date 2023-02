Espejo Público habla con la joven polaca que asegura ser Madeleine McCann: "Tengo 'flashback' por las noches"

Julia afirma a la periodista Silvia González que está desbordada por cómo se ha tratado este caso sobre todo fuera de Polonia. También le ha preguntado por la agresión sexual y la joven confirma que "es por parte de un señor que vivía con su abuela materna, que además sería uno de los sospechosos del caso de Madeleine McCann".

Julia Faustyna declara que sus ¨padres se han negado a hacerse la prueba de ADN: "Piensan que no necesito saber nada de ninguna otra familia que no sea la que formo con ellos, pero no sé..." Esta postura por parte de su familia le hace pensar que sus padre tienen algo que esconder por negarse a hacerse la prueba. La joven está preocupada:"Mi familia es muy grande pero no quiero recurrir a ella, tampoco pedir dinero a ninguna de las personas anónimas que se han puesto en contacto conmigo. Tal vez la policía me ayude. No es una cuestión de dinero, yo creo que en el caso de mis padres, simplemente es miedo".

A través de una red social, la familia de la presunta Madeleine, ha relatado su posición:

"Es obvio para nosotros como familia que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene estas fotos. Tenemos su acta de nacimiento y registros hospitalarios. Julia es adulta desde hace varios años. Ella se fue de nuestra casa. Rechaza el tratamiento y no toma medicación con regularidad. Tampoco aprovechó la posibilidad de tratamiento en un centro de Polonia, que accedió a aceptarla", escribían los padres de Julia en las redes sociales.

Además, los familiares han afirmado que Julia siempre ha querido ser cantante y modelo, es decir famosa. "La exposición que está teniendo en los medios le ha dado 1 millón de seguidores", añaden. Ellos tienen miedo de que Julia no aguante la presión de las redes" y aseguran "que Julia no es Maddie".

Madeleine McCann desapareció en 2007, cuando tenía 3 años durante unas vacaciones familiares en Portugal. Julia tiene 21 años y la desaparecida tendría ahora 19 años de edad por este motivo dudan de la credibilidad de la joven que tiene 21 años. Su portavoz ha declarado que para la presunta hija de los McCann podrían haberle engañado con su edad.