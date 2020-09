Así cuenta la 'viuda negra de Alicante' el crimen de su marido: "Oí gritos y fui arrastrándome"

La propia Conchi contó que la masajista que tenía en la prisión de Fontcalent obró el milagro y consiguió que volviera a caminar. Su relato de los hechos se centra en una tercera persona que habría terminado con la vida de su esposo. "Oí gritos y fui allí arrastrándome. Una tercera persona se fue en un coche y nadie lo detuvo", señala.

Cuenta que esa noche el matrimonio fue a cenar para ver la luna y las estrellas y "a echar flores a los niños porque yo he tenido dos abortos y desde el 94 echo flores al mar por mis abortos".

Según su relato tras aparcar Francisco le sacó las piernas del coche y se dirigió a sacar la silla del maletero y "de ahí ya no regresó". Cuenta que escuchó a una chica decir: "Policía"

Señala que se agarró de la puerta del coche y encontró a su marido tendido en el suelo entre los dos coches. "Me dijo: "El refrán no es como tú lo dices, mi hijo me lo ha clavado en el corazón él mismo".

La versión de Conchi choca frontalmente con el relato de los hechos que hizo una testigo visual que vio la escena desde un puente y aseguró que fueron Conchi y su cuidador quienes terminaron con la vida de su esposo. Además, las fotografías de Conchi y su cuidador, y también amante, semidesnudos en la cama la noche de bodas determinan que entre ellos había una relación y podía haber un interés en deshacerse del marido de la detenida.

