El asesino de Nagore Laffage solo pasará 4 años en la cárcel

La madre de Nagore está indignada. El 7 de julio de 2008 entraba en prisión el asesino de su hija y, en unas semanas, podría pisar la calle con un permiso penitenciario.Asun Casasola, la madre de Nagore, dijo que 12 años de pena le parecían pocos, pero lo que no imaginaba es que en tan poco tiempo, el condenado por matar a su hija, pueda pisar la calle.

"Pensé que en este país había Justicia, pero no la hay y según quién seas te tocan unas penas u otras. Me parece muy injusto", se lamenta la madre de Nagore en Espejo Público. Asegura, además, que ha consultado a un montón de abogados y todos le han confirmado que no hay forma de evitar esta decisión. "No existe la Justicia", ha dicho.