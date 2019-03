Arturo Fernández: "España nunca ha funcionado cuando ha gobernado la izquierda"

Arturo Fernández saltó a la máxima actualidad de las redes sociales cuando, tras la celebración de la huelga general, hizo unas declaraciones en las que llamaba "feos" a los manifestantes. El actor asturiano ha visitado el plató de Espejo Público y se ha ratificado en sus declaraciones.

"Si a alguien he llamado feo y se da por aludido, es que es feo. No tengo que pedir disculpas por ello", ha dicho Arturo Fernández. Según el actor, lo que realmente ha molestado a muchos no es tanto está apreciación suya, como otra en la que asegura que "jamás la izquierda ha tolerado que gobernase la derecha y he dicho que España nunca ha funcionado cuando ha gobernado la izquierda, siempre ha sido un desastre. Eso es lo que ha molestado a muchas personas", afirma.

El actor también ha arremetido contra los sindicatos a los que ha acusado de estar resentidos con el Gobierno por haberles reducido la asignación presupuestaria en un 40 por ciento. "Nunca los obreros han estado más abandonados por los sindicatos que ahora".